Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм (Центристская партия) пояснила, что в канун Нового года правительство города организовало новогодний праздник на площади Вабадузе, где выступили группы Laine, Trad.Attack! и Nublu. «Сто процентов, в это внесла вклад и районная управа», - подчеркнула она.

«Однако на Ратушной площади новогодний концерт организовала компания, ответственная за рождественскую ярмарку - фирма 5+ Capital OÜ. В программе их новогоднего концерта в качестве главного исполнителя выступала группа Legend, а затем звучала музыка диджея Айвара Хави», - рассказала Хауканымм.

«Конечно, сейчас уже не те времена, когда диджею приходится согласовывать свой выбор музыки с государственной комиссией, но, естественно, мы предполагаем, что каждый профессиональный исполнитель может учесть, что публика хочет слушать а что нет», - добавила она.

«Хотя играла музыка на разных языках, к сожалению, была и музыка, которая разозлила часть зрителей. И все же, предварительное согласование списка песен не является решением проблемы - мы просто надеемся, что диджеи будущих мероприятий сделают выводы и смогут избегать музыки, которая в настоящее время оскорбляет эстонскую публику», - заявила Хауканымм.

Хуаканымм добавила, что, насколько им известно, большинство песен, звучавших на Ратушной площади, были на эстонском и английском языках, однако звучала одна песня на русском, одна на украинском и одна на финском языках.

Z-группа, которая внесена в «Миротворец»

Свой первый альбом «Дискотека Авария» выпустила в 1997 году и уже через два года была известна по всей России. В 2019 году «Дискотека Авария» выступила в оккупированном Россией Крыму в Севастополе.

Все участники банды также внесены в базу данных «Миротворец», где о них написано следующее: «Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. Отрицание российской агрессии».

В одном из интервью солист группы Алексей Серов заявил, что действительно выступал в Крыму, но не понимает, почему это является проблемой. «Мы давно не ездили в Украину, нас не приглашают туда выступать. Но то, что мы есть в каких-то списках, на каких-то сайтах - это прекрасно. Мы есть на многих сайтах. Это значит, что мы еще популярнее в Украине», - пошутил Серов.