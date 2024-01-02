ГРАФИКИ ⟩ За год почти все парламентские партии потеряли членов, пополнялась только «Ээсти 200»

В 2023 году членство в Центристской партии сократилось на 1136 человек. Количество членов Партии реформ сократилось на 553, Социал-Демократической партии – на 291,Эстонской консервативной народной партии – на 173, партии «Отечество» – на 138 человек. «Ээсти 200» оказалась единственной, которая по сравнению с прошлогодними подсчетами осталась в плюсе, но лишь в минимальной степени – число членов партии увеличилось на десять человек.