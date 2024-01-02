Вт, 2.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ГРАФИКИ ⟩ За год почти все парламентские партии потеряли членов, пополнялась только «Ээсти 200»

Андрес Эйнманн
Copy
В прошлом году больше всего членов потеряла Центристская партия, больший исход из которой начался после избрания Михаила Кылварта председателем на съезде, состоявшемся 10 сентября.
В прошлом году больше всего членов потеряла Центристская партия, больший исход из которой начался после избрания Михаила Кылварта председателем на съезде, состоявшемся 10 сентября. Фото: Mihkel Maripuu

На протяжении года все парламентские партии теряли членов, за исключением партии «Ээсти 200», которой удалось немного увеличить количество своих членов. В прошлом году наибольшее сокращение членского состава произошло у Центристской партии, члены которой начали массово выходить из партии после избрания Михаила Кылварта председателем.

В 2023 году членство в Центристской партии сократилось на 1136 человек. Количество членов Партии реформ сократилось на 553, Социал-Демократической партии – на 291,Эстонской консервативной народной партии – на 173, партии «Отечество» – на 138 человек. «Ээсти 200» оказалась единственной, которая по сравнению с прошлогодними подсчетами осталась в плюсе, но лишь в минимальной степени – число членов партии увеличилось на десять человек.

В Левой партии, Правой партии и «Ээсти 200» членов больше, чем год назад.

Центристская партия потеряла больше всего членов за год – 1136 человек.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх