«Новости в 7» за 2 января: спасатели и полицейские в праздники не отдыхали, как жители столицы встретили и чего ждут от Нового года, Тарту — столица культуры Европы-2024, вместо застолья — в ледяную воду

Сегодня в выпуске:

- Десятки возгораний после запуска фейерверков, нетрезвые водители, драки и случаи семейного насилия. Полиция и спасатели подвели итоги работы в праздничные дни

- Это важно: главным политическим вызовом года является переход на эстонский язык обучения; катастрофические последствия серии землетрясений в Японии; десятки тысяч человек вышли на улицы Стамбула требовать остановки войны Израиля с ХАМАС

- Новый год принес жителям страны не только радостное настроение, но и новые заботы. Как таллиннцы отмечали праздники и реагируют на повышение налога с оборота и новый виток цен?

- Город Тарту вступил в права Европейской столицы культуры. На весь год запланирована насыщенная программа мероприятий во всей южной эстонии. За масштабным новогодним шоу наблюдал наш специальный корреспондент

- Это интересно: декабрь оказался существенно холоднее нормы; в Японии столкнулись самолеты, один лайнер сгорел; правящая королева Дании неожиданно отреклась от престола

- Жители нескольких европейских страна встретили Новый год зимними купаниями. Почему «моржи» в Германии, Нидерландах и Италии предпочли праздничному застолью ледяную воду

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 2 января.