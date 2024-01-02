«Путин съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией». Главное из интервью Зеленского Economist

«Тысячи, тысячи убитых российских солдат, трупы которых никто даже не забрал», — говорит Зеленский, напоминая, что в 2023 году Россия не смогла взять ни одного крупного города, в то время как Украина сумела прорвать российскую блокаду Черного моря и теперь перевозит миллионы тонн зерна по новому маршруту по южному побережью Украины. «Огромный результат!» — заявляет президент.

Но Зеленский понимает, что восприятие действительности может обернуться реальностью, став своего рода самосбывающимся прогнозом. Именно это делает наступающий год таким важным. По мере того как военные усилия России наращиваются, а ресурсы Украины истощаются, внимание Америки и многих европейских стран переключается на внутреннюю политику в год выборов.

Зеленский утверждает, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии. «Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших», — предупреждает он. Если России позволят забирать украинских детей, «они будут забирать других детей». Если Россия будет нарушать права украинцев, «она будет нарушать права во всем мире».

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«Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией», — говорит Зеленский.