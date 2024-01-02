В следующем году придется выбросить 240 миллионов компьютеров, но кое-что может их спасти

Windows 10 войдет в историю не только как одна из самых любимых операционных систем Microsoft, но и как пример самой большой траты компьютерного оборудования в истории, пишет Extreme Tech.

Windows 10 вышла в 2015 году и на данный момент является самой распространенной версией, занимающей более 70 процентов рынка. В случае ее отключения компьютеры со старой операционной системой, вероятно, вскоре перестанут работать, и в большинстве случаев их невозможно будет обновить до новой Windows обычным способом из-за более жестких требований к оборудованию.

Microsoft установила дату окончания срока поддержки Windows 10 - 14 октября 2025 года. Если Microsoft будет придерживаться этого правила, аналитики предсказывают, что мы увидим крупнейшую принудительную замену компьютеров в истории: вероятно, придется выбросить до 240 миллионов старых компьютеров.

ZDNet предлагает несколько решений, которые могут спасти пользователя.

Не стоит закрывать на это глаза: после прекращения поддержки вы, скорее всего, не будете получать обновления системы безопасности, может прекратиться и поддержка различных программ, а некоторые драйверы выйдут из строя.

Многим может не понравиться вариант покупки нового компьютера, хотя в 2025 году об этом действительно можно было бы задуматься - вероятно, компьютер под управлением Windows действительно очень старый.

Можно рассмотреть и возможность отказа от Windows. Например, Linux, графический интерфейс которого не намного сложнее Windows, очень хорошо работает на старом оборудовании.

К сожалению, для многих переобучение может оказаться слишком трудным делом, а некоторые программы, используемые в Windows, на Linux могут быть недоступны.

Вероятно, вы сможете остаться на Windows 10 после 14 октября 2025 года, если заплатите Microsoft за обновления безопасности, что компания уже предлагала в прошлом. Однако как долго будут предлагаться платные обновления безопасности, пока неизвестно.

Как и прежде можно «обмануть» новую Windows и установить новую операционную систему на старое оборудование. Об этом даже рассказывает сама Microsoft, хотя в начале руководства предупреждает, что делать этого не рекомендует. Исчерпывающее руководство можно найти здесь.

Однако, если вам не удастся установить новую операционную систему (вероятно, из-за отсутствия чипа безопасности TPM 1.2), это значит, что вашему компьютеру уже более 12 лет и его действительно следует заменить новой моделью.