Заместитель лидера ХАМАС погиб в результате взрыва в Ливане

ХАМАС подтвердил факт его гибели.

Аль-Арури был заместителем главы политбюро ХАМАС, но также был глубоко погружен в военную деятельность этой группировки.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в Дание - пригороде ливанской столицы.

Те же ливанские СМИ пишут, что в результате взрыва всего погибли четыре человека.

Израильские военные заявили «Би-би-си», что не будут комментировать сообщения в иностранных СМИ.

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