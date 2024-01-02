Заместитель лидера ХАМАС погиб в результате взрыва в Ливане

Заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате взрыва к югу от ливанской столицы Бейрута, сообщает русская служба «Би-би-си».
ХАМАС подтвердил факт его гибели.
Аль-Арури был заместителем главы политбюро ХАМАС, но также был глубоко погружен в военную деятельность этой группировки.
По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в Дание - пригороде ливанской столицы.
Те же ливанские СМИ пишут, что в результате взрыва всего погибли четыре человека.
Израильские военные заявили «Би-би-си», что не будут комментировать сообщения в иностранных СМИ.
Новость дополняется.