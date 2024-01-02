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Заместитель лидера ХАМАС погиб в результате взрыва в Ливане

rus.postimees.ee
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Салех аль-Арури.
Салех аль-Арури. Фото: Reuters

Заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате взрыва к югу от ливанской столицы Бейрута, сообщает русская служба «Би-би-си».

ХАМАС подтвердил факт его гибели.

Аль-Арури был заместителем главы политбюро ХАМАС, но также был глубоко погружен в военную деятельность этой группировки.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в Дание - пригороде ливанской столицы.

Те же ливанские СМИ пишут, что в результате взрыва всего погибли четыре человека.

Израильские военные заявили «Би-би-си», что не будут комментировать сообщения в иностранных СМИ.

Новость дополняется.

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