Галерея ⟩ Водонапорная башня Беккера в Пыхья-Таллинне попала в хорошие руки

По словам Михкеля Рейле, руководителя экскурсий с фонарями и владельца компании, во время ремонта планируется установить на лестнице перила, чтобы люди могли безопасно подниматься на вершину башни и любоваться видами. «Наш план - сохранить ее как исторический памятник», - говорит Рейле о башне. По его словам, к ремонту башни приступят как можно скорее.

Также в башне можно было бы построить квартиры с видом на море или офис, но для этого потребуется демонтировать резервуар для воды, а это большая работа. Да, в объявлении о продаже упоминалась возможность создания в башне элитных квартир, но Рейле считает, что он скорее предоставит эту возможность следующему собственнику на случай, если проект исторического памятника провалится и он захочет продать недвижимость.