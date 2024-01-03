Галерея ⟩ Водонапорная башня Беккера в Пыхья-Таллинне попала в хорошие руки

Компания Aerobike OÜ, которой принадлежит торговая марка Laternamatkad («Походы с фонарями»), недавно купила расположенную в Пыхья-Таллинне водонапорную башню Беккера. Планируется отремонтировать историческое здание и водить туда экскурсии.
По словам Михкеля Рейле, руководителя экскурсий с фонарями и владельца компании, во время ремонта планируется установить на лестнице перила, чтобы люди могли безопасно подниматься на вершину башни и любоваться видами. «Наш план - сохранить ее как исторический памятник», - говорит Рейле о башне. По его словам, к ремонту башни приступят как можно скорее.