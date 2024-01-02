Как правильно топить печь в сильные морозы? Отвечает Спасательный департамент

«Важно помнить, что после утренней топки следует дать печи остыть, а затем снова растопить, например, вечером, потому что перегрев может привести к риску возникновения пожара», - объясняет эксперт из отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.

Количество топлива, используемого для топки плиты или печи за один цикл отопления, может составлять 2/3 объема печи или плиты. При необходимости через 8-9 часов можно добавить новое количество топлива. Печь следует топить не более 6 раз. Если специалист по установке печи выдал руководство по отоплению, обязательно следуйте инструкциям! При любых изменениях в работе печи, например, при значительном ухудшении тяги или при наличии внутренних или внешних повреждений печи, следует обратиться к профессиональному печнику, контактные данные которого можно найти на портале Спасательного депатамента.

Также необходимо следить за тем, чтобы рядом с печью, плитой, камином или котлом не было мебели, ковров, дров и других легковоспламеняющихся предметов. Пепел следует собирать в прохладное негорючее ведро с крышкой и выносить на улицу. Не закрывайте шибер до тех пор, пока угли не погаснут - угарный газ не имеет запаха, цвета и смертельно опасен!