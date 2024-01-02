Как правильно топить печь в сильные морозы? Отвечает Спасательный департамент

На этой неделе ожидается до 20 градусов мороза. К сожалению, статистика показывает, что с наступлением холодов увеличивается количество пожаров. В холодную погоду важно помнить о пожарной безопасности и избегать перегрева.
«Важно помнить, что после утренней топки следует дать печи остыть, а затем снова растопить, например, вечером, потому что перегрев может привести к риску возникновения пожара», - объясняет эксперт из отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.
Количество топлива, используемого для топки плиты или печи за один цикл отопления, может составлять 2/3 объема печи или плиты. При необходимости через 8-9 часов можно добавить новое количество топлива. Печь следует топить не более 6 раз. Если специалист по установке печи выдал руководство по отоплению, обязательно следуйте инструкциям! При любых изменениях в работе печи, например, при значительном ухудшении тяги или при наличии внутренних или внешних повреждений печи, следует обратиться к профессиональному печнику, контактные данные которого можно найти на портале Спасательного депатамента.
Также необходимо следить за тем, чтобы рядом с печью, плитой, камином или котлом не было мебели, ковров, дров и других легковоспламеняющихся предметов. Пепел следует собирать в прохладное негорючее ведро с крышкой и выносить на улицу. Не закрывайте шибер до тех пор, пока угли не погаснут - угарный газ не имеет запаха, цвета и смертельно опасен!
Если для отопления помещений используются воздушные тепловые насосы, электрические обогреватели, радиаторы и прочее, необходимо следить за тем, чтобы оборудование было в исправном состоянии и не перегружало систему электроснабжения. Также следует помнить, что электрические обогреватели и радиаторы нельзя закрывать одеждой.
При минусовых температурах водопроводные трубы, не изолированные должным образом, замерзают, и размораживать их нужно осторожно и безопасно. Чтобы предотвратить замерзание труб в холодную погоду, стоит покрыть их дополнительной изоляцией. «При размораживании труб следует избегать использования открытого огня и паяльных ламп. Мы рекомендуем использовать нагревательный кабель или обогреватель, но даже в этом случае необходимо присутствие людей, чтобы избежать несчастных случаев», - говорит Туули Таавет.
NB! В каждом доме должен быть исправный и правильно установленный дымовой датчик, а в домах с печным отоплением, плитами, каминами, котлами или газовыми отопительными приборами должен быть также исправный датчик угарного газа. Не забывайте следить за своими пожилыми близкими.
Если у вас есть сомнения в пожарной безопасности вашего дома, можно вызвать сотрудников Спасательного департамента, которые проверят помещение на предмет безопасности и дадут рекомендации по ее повышению. Записаться на осмотр дома можно на портале безопасности или по телефону 1247.