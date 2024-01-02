В центре Риги вспыхнул пожар повышенной опасности

🚨 Šovakar skarbos laikapstākļos vairāk kā 30 ugunsdzēsēji glābēji dzēš paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku ēkā, kas atrodas Brīvības un Matīsa ielas krustojumā Rīgā.

‼️Notikuma vietā satiksme ierobežota un apgrūtināta! — VUGD (@ugunsdzeseji) January 2, 2024

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD), из-за пожара ограничено и затруднено движение. Улица Бривибас является одной из главных магистралей общественного транспорта в Риге, а по улице Матиса курсирует 11-й трамвай.

Около 17:30 VUGD получила информацию о том, что в частично не обслуживаемом шестиэтажном жилом доме на ул. Бривибас возник пожар. На месте пожарные констатировали, что с крыши здания идет дым.

Работа пожарных осложнялась тем, что на верхних этажах и чердаке здания сложная планировка и конструкция кровельного покрытия, что в сочетании с сильным задымлением затрудняло возможности пожарных найти очаг горения и осознать распространение огня.

В тушении изначально были задействованы более 30 пожарных с шестью автоцистернами и двумя автолестницами. Чтобы способствовать выводу дыма из здания, в крыше сделали несколько отверстий. Работа на месте происшествия продолжается.

Этот построенный в 1910 году, спроектированный архитектором Константином Пекшенcом дом югендстиля является одним из самых больших и впечатляющих доходных домов того времени в Риге, который, к сожалению, годами в основном стоит пустым и не обслуживаемым.

Постройка занимает два земельных участка в углу квартала, внутри находится просторный внутренний двор, который был предусмотрен как торговый пассаж. С уличным пространством его связывают большие воронки, расположенные на диагонали двора, свидетельствует информация Рижского центра югендстиля.

В конце 2020 года владельцы здания MJ Development пообещали перестроить дом в пятизвездочный отель, инвестировав около 25 миллионов евро, однако никакого продвижения проекта не наблюдалось. По информации Firmas.lv, владелицей MJ Development является гражданка Литвы Офика Давоян. Предприятие в 2022 году работало с оборотом в 0,23 млн евро и неполным убытком в 100 000 евро.