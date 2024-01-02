Спикер Рийгикогу Хуссар примет представителей организаций ЛГБТ+

С 1 января Эстония входит в число 20 европейских стран, где гарантировано равенство в браке. В честь этого исторического решения спикер Рийгикогу Лаури Хуссар пригласил на прием представителей организаций ЛГБТ+ и наиболее активных борцов за их права.

Во встрече также примет участие уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению Кристиан Веске.

Напомним, что Эстония стала первой страной в Восточной Европе, в которой легализованы однополые браки. За принятие инициированных правительством изменений Закона о семье и других связанных с ним законов (207 SE) 20 июня этого года проголосовали 55 членов Рийгикогу и 34 – против.