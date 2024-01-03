Обсуждение вопроса о лишении граждан России и Беларуси избирательных прав зашло в тупик

В середине августа под руководством министра юстиции Калле Лаанета была завершена работа над эскизом законопроекта, ограничивающего право граждан стран-агрессоров, таких как Россия и Беларусь, на участие в местных выборах. Тогда министр от Партии реформ также должен был представить его своим партнерам по коалиции.