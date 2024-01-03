Обсуждение вопроса о лишении граждан России и Беларуси избирательных прав зашло в тупик

Политические дискуссии о том, стоит ли лишить людей с российским и белорусским гражданством права голоса на муниципальных выборах в Эстонии, зашли в тупик. По словам министра юстиции Калле Лаанета, в течение последнего месяца коалиция этот вопрос не поднимала, пишет Rus.ERR.
В середине августа под руководством министра юстиции Калле Лаанета была завершена работа над эскизом законопроекта, ограничивающего право граждан стран-агрессоров, таких как Россия и Беларусь, на участие в местных выборах. Тогда министр от Партии реформ также должен был представить его своим партнерам по коалиции.
Лаанет сообщил, что коалиция до сих пор не продвинулась по этому вопросу, потому что социал-демократы выступают против ограничения избирательных прав.