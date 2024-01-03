Население Ида-Вирумаа за 2023 год ощутимо сократилось

Об этом свидетельствует статистика Министерства внутренних дел Эстонии, согласно которой по состоянию на 1 января 2023 года в Ида-Вирумаа проживали 131 775 человек, а по состоянию на 1 января 2024 – 130 362.

Таким образом, за год население уезда сократилось на 1413 человек.

Среди местных самоуправлений в составе уезда положительная демографическая динамика за прошлый год отмечается только в Йыхвиской волости, население которой выросло до 11 538 человек (+79), и в Нарва-Йыэсуу, где население увеличилось до 4779 человек (+6).

Такая статистика соответствует демографическим тенденциям в Ида-Вирумаа последнего десятилетия, когда население уезда сокращалось примерно на 2000 человек в год.