Бесконечные массированные атаки по Украине, существенное увеличение собственного производства оружия и видео расстрела российскими военными трех украинских военнослужащих. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Удар возмездия по Белгороду, бронежилет для женщин и казнь военнопленных: обзор основных событий недели в Украине
Это не просто ракетный террор. Похоже он направлен на психологическое истощение. Три раза за ночь выла сирена. Над крышами домов раздавались взрывы, прожектора резали облака, вдали, а у кого-то и поблизости, вспышки взрывов освещали небо. Кто-то, хотя таких меньшинство, три раза за ночь ходили в бомбоубежища. Воздушная тревога в общей сложности длилась шесть часов. Люди элементарно не спали. Это ночь с понедельника на вторник.
И так практически каждый день с 29 декабря, когда, по словам министра обороны Рустэма Умерова, была «самая массированная воздушная атака за эту войну».
Заставить россиян почувствовать
Была «самая массированная» на тот момент. Потому что ночь с 1 на 2 января, по крайней мере, в Киеве, была еще «веселее». «Сначала враг запустил на столицу Украины приблизительно полтора десятка барражирующих боеприпасов Shahed. А следом за ними более полутора десятка стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробаллистические ракеты Х-47М-2 «Кинжал», – так описал тактику россиян начальник Киевской горвоенной администрации Сергей Попко.
Все «Шахеды», более 60 ракет и десяток «Кинжалов» были уничтожены ПВО, но что-то долетело, а что-то упало с неба в виде обломков: разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры. Не все дожили до утра.
Это при том, что еще не закончились разборы завалов после утра 29 декабря, когда только в Киеве погибли 23 мирных жителя. А, кроме столицы, еще Одесса, Харьков, Львов…
Буквально накануне Медведев называл Одессу, Харьков, Киев «русскими городами». Путин – лучший украинизатор. После стольких смертей «русские города» все больше ненавидят Россию. Во Львове россияне не пожалели «Шахеда», чтобы разбомбить музей командующего УПА (Украинской повстанческой армии) Романа Шухевича. Месть мертвым?
«Украина нам не враг, а вот те, кто хочет добиться стратегического поражения, они враги», – сказал Путин, встречаясь в госпитале с теми, кто убивал украинцев. Неужели он не понимает, что после стольких зверств и смертей, в Украине очень мало людей, которые не желали бы РФ «стратегического поражения»?
Скажу честно: узнав о гибели людей в Белгороде, украинцы, особенно те, кто вместо новогодних праздников хоронил убитых Россией близких, почувствовали удовлетворение. Даже если действительно, как заявляли некоторые военные аналитики, взрывы в Белогороде были не прямой атакой российского города, а «результатом работы российской ПВО», – большинство украинцев хотят верить, что это был удар возмездия. «Наконец-то они почувствуют то, что уже два года чувствуем мы», – сказала бабушка соседке возле подъезда. – «Ты думаешь, они способны что-то чувствовать?» – ответила вопросом та.
Порадовал украинцев и удар по гостинице «Донбасс Палас» в Донецке, где VIP-оккупанты праздновали Новый год. Любопытно, что буквально 30 декабря в официальных ресурсах «ДНР» и «ЛНР» война практически отсутствовала – ни одной новости военной тематики. Даже радости, что захват Марьинки, как утверждал Шойгу, «обезопасит Донецк от обстрелов». Только позитив! Спустя всего день после гибели в новогоднюю ночь, как они сами заявляли, четырех и ранения 15 человек, «официальные» донецкие СМИ вспоминают об этом только в одной новости.
То есть накануне выборов Путина российские власти создают на оккупированных территориях иллюзию отсутствия войны. Параллельную реальность. Такую же, какая существует в России. Точнее, существовала. Потому что после удара РФ по мирному Киеву 29 декабря украинцы уже не простят своей власти, если та не заставит россиян почувствовать то, что уже десять лет чувствуют они. Это не просто обмен ударами, это – новый этап войны.
Ну и, конечно, любые разговоры на Западе о «мирных» переговорах с РФ, и каких-то «сигналах» об этом Кремля, после всех новогодних «подарков» кажутся, мягко говоря, странными.
Продолжение следует…
Не секрет, что российские города были ограждены от ужасов «СВО» из-за страхов Запада «эскалации» войны со стороны Кремля. Люди в Украине не понимали, куда еще «эскалировать» после открытого вторжения, полутора тысяч километров фронта и убийства десятков тысяч мирных людей. Но Киев вынужден был считаться с западными столицами, поскольку у него не было собственного оружия, способного наносить удары по российскому тылу. Сегодня ситуация меняется.
Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил на пресс-конференции, что с августа 2023 года Украина серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, похожий на «Шахед». «Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на 1000+ километров», – сказал он.
Кроме того, министр сообщил, что украинские заводы на конец года в пять раз, по сравнению с весной 2023-го, увеличили выпуск отечественных БТРов. В целом, государственные и частные компании за 2023 год произвели в 3,4 раза больше бронированной техники, чем в 2022-м. Также, украинский ВПК в два раза нарастил выпуск украинских противотанковых комплексов, «которые на фронте зарекомендовали себя порой даже лучше иностранных аналогов», сказал Камышин.
«Мы еще не там, где можем закрыть все свои потребности собственным производством, но стратегически все наши потребности в бронированных машинах смогут удовлетворять несколько украинских компаний, в том числе частных», – сообщил министр.
Также он подтвердил заявление президента Зеленского, что ВПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.
Еще одна предновогодняя новость из этой серии – то, что Минобороны утвердило первый бронежилет, адаптированный к особенностям женского тела. Это не значит, что Киев планирует мобилизацию женщин, как начали интерпретировать российские СМИ. Просто в ВСУ заботятся о тех женщинах, которые уже пришли, и еще придут служить добровольно.
Военнопленные
Скорее всего, сами россияне распространили в интернете видео расстрела российскими военными трех украинских военнослужащих, которые перед этим сдались им в плен. Непонятно, сделано это по глупости конкретных людей или с намерением деморализации украинцев, но факт саморазоблачения – в Сети.
Это военное преступление совершено в декабре, во время боев вблизи населенного пункта Роботино в Запорожской области.
Интересно, что перед этим и с того же участка фронта в Сеть попало видео, где пленных украинских защитников россияне используют в качестве живого щита при атаке украинских позиций. «Это говорит о системности практики, что это не единичный случай, и что об этом точно знает командование Российской Федерации, подчиненные которого совершают эти преступления. А возможно, даже инструктирует своих подчиненных в этом плане», – заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Украины Юрий Белоусов.
По обоим преступлениям возбуждены уголовные дела. Относительно казни военнопленных – «по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством». Это нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Имена погибших военнослужащих ВСУ установлены, сейчас верифицируются и будут обнародованы.
В Офисе генпрокурора подозревают в их убийстве военных из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, известной как «Псковская десантная дивизия».
«Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности в Киевской области», – сказал Белоусов. Жителям Киева, Бучи и Ирпеня об этом можно было не напоминать.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.