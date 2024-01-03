Удар возмездия по Белгороду, бронежилет для женщин и казнь военнопленных: обзор основных событий недели в Украине

То есть накануне выборов Путина российские власти создают на оккупированных территориях иллюзию отсутствия войны. Параллельную реальность. Такую же, какая существует в России. Точнее, существовала. Потому что после удара РФ по мирному Киеву 29 декабря украинцы уже не простят своей власти, если та не заставит россиян почувствовать то, что уже десять лет чувствуют они. Это не просто обмен ударами, это – новый этап войны.

Владимир Путин (справа). Фото: Gavriil Grigorov

Ну и, конечно, любые разговоры на Западе о «мирных» переговорах с РФ, и каких-то «сигналах» об этом Кремля, после всех новогодних «подарков» кажутся, мягко говоря, странными.

Продолжение следует…

Не секрет, что российские города были ограждены от ужасов «СВО» из-за страхов Запада «эскалации» войны со стороны Кремля. Люди в Украине не понимали, куда еще «эскалировать» после открытого вторжения, полутора тысяч километров фронта и убийства десятков тысяч мирных людей. Но Киев вынужден был считаться с западными столицами, поскольку у него не было собственного оружия, способного наносить удары по российскому тылу. Сегодня ситуация меняется.

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил на пресс-конференции, что с августа 2023 года Украина серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, похожий на «Шахед». «Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на 1000+ километров», – сказал он.