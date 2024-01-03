Пятикратного чемпиона Эстонии осудили за большое количество кокаина

В ноябре этого года Харьюский уездный суд признал бывшего футболиста виновным в незаконном обороте наркотического вещества в крупном размере: 25 апреля у него было обнаружено 72,26 грамма белого порошка.

Согласно решению суда, Машичев, под руководством Виталия Филонова (осужден по этому же делу на три года) завладел полиэтиленовым пакетом с кокаином. Машичев оставил полиэтиленовый пакет в бардачке автомобиля Bolt Drive .

Менее часа спустя полицейские обыскали машину и изъяли полиэтиленовый пакет, в котором по итогам экспертизы оказалось 72,26 грамма кокаина (из них 56,4 грамма или 78% чистого кокаина).

В качестве наказания суд приговорил бывшего футболиста к двум годам и трем месяцам лишения свободы, из которых вычли 25 дней предварительного заключения. Приговор не будет приведен в исполнение, если за время испытательного срока Машичев не совершит новое умышленное преступление.

Машичев был профессиональным футболистом с 2004 по 2021 год. За это время он стал пять раз чемпионом Эстонии в составе четырех клубов - ТФМК (2005), «Флора» (2010, 2011), «Инфонет» (2016), «Нымме Калью» (2018).

Также играл в Эстонии за силламяэский «Калев» и таллиннский «Легион», а в Литве - за «Ветру» (Вильнюс) и «Судуву» (Мариямполе).

В высшей лиге чемпионата Эстонии провел 404 матча и забил 69 голов.