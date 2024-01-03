За первые два дня нового года половину заявлений в загс подали однополые пары

По закону, после подачи заявления до бракосочетания должен пройти минимум месяц, то есть, первые однополые браки в Эстонии могут быть заключены уже в начале февраля. Процедурное различие лишь одно – теперь в загсе имеются и гендерно-нейтральные формы для заключения брака, где вместо слов «мужчина» и «женщина» используются «первый супруг» и «второй супруг».