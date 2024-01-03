За первые два дня нового года половину заявлений в загс подали однополые пары

С 1 января в Эстонии вступил в силу Закон об однополых браках. Половина пар, которые уже в этом году успели подать заявление о регистрации брака в Таллиннский загс, – это однополые пары, пишет Rus.ERR.
«В Таллиннский загс заявление подали 16 пар, из них 8 пар – однополые», – рассказала ведущий специалист Таллиннского загса Оксана Ийн, отметив, что две пары приходили на место подавать заявление.
По закону, после подачи заявления до бракосочетания должен пройти минимум месяц, то есть, первые однополые браки в Эстонии могут быть заключены уже в начале февраля. Процедурное различие лишь одно – теперь в загсе имеются и гендерно-нейтральные формы для заключения брака, где вместо слов «мужчина» и «женщина» используются «первый супруг» и «второй супруг».