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Количество налоговых должников резко выросло

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В декабре число предприятий с налоговой задолженностью продолжало расти, следует из данных Инфобанка Äripäev.

В январе прошлого года проблемы с выплатой налогов наблюдались у 9068 компаний. К декабрю их количество выросло до 11 447.

С июня по август прошлого года число налоговых должников оставалось близким к 10 400, но в последние месяцы начало расти сотнями.

Если посмотреть с начала 2023 года, то больше всего должников было в сфере строительства, торговли и сельского хозяйства.

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