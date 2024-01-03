В чем причина? ⟩ Установлен исторический рекорд цены квадратного метра квартир в Таллинне

«Новый ценовой рекорд – это всего лишь признак того, что в декабре было заключено больше сделок с квартирами в новостройках, чего не было уже довольно давно. Последний месяц года и раньше бывал более активным, но на этот раз дополнительный импульс продажам дало предстоящее повышение НСО, поскольку каждая перенесенная на январь сделка означала для застройщика увеличение расходов на два процента», - объяснил Вахтер причину увеличения количества сделок на 17%.

«Конец года был активным, но за ним последует относительно спокойный январь, и я надеюсь, он все равно будет более оживленным, чем январь прошлого года. Тогда в Таллинне было заключено менее пятисот сделок купли-продажи квартир», – сказал руководитель 1Partner, который считает, что средняя цена неизбежно снова снизится. «В целом вторичный рынок по-прежнему значительно более активен, и это также влияет на цену», - сказал Вахтер.

«На рынке действуют только покупатели жилья, а бизнес-инвесторы по-прежнему не вкладывают деньги в жилую недвижимость, потому что в других местах есть достаточно много возможностей значительно более выгодного приумножения капитала», - объяснил Вахтер, почему количество сделок ощутимо уменьшилось по сравнению с пиковыми периодами.

В последний месяц прошлого года медианная цена квадратного метра квартир в Таллинне была достаточно близка к средней цене – 3319 евро. Самая дорогая квартира была продана за 1,64 миллиона евро.

В декабре в Таллинне было совершено 1008 сделок купли-продажи с недвижимостью, из них в 803 – это сделки с квартирами. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила около 202 млн евро, что почти на 48% больше, чем в ноябре, и на 6% меньше, чем в декабре 2022 года.