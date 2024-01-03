Предприниматель: правительство ничего не сделало для того, чтобы помочь предприятиям в кризисное время

«Складывается впечатление, что у нашего правительства отсутствует какая-либо программа развития экономики и энергетики нашей страны. Да они просто ничего не делают. Все, что у них есть, – это красивый лозунг (как у большевиков): "Вперед, к победе зеленого будущего!" Мы просто потеряли один год – в дополнение к тем пятнадцати, которые потеряли до этого», – подвел он итоги 2023 года.