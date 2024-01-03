Трассы раздора: лыжники рассвирепели из-за любителей прогуляться по лыжне

Вечная тема вновь начала обсуждаться в Норвегии уже в ноябре, когда двоеборец Каспер Моэн Флатла опубликовал в своей соцсети фотографию, на которой два человека прогуливались по лыжне. 24-летний спортсмен отметил, что лыжни предназначены для лыжников и таких любителей пеших прогулок на них быть не должно.

Норвежское издание Nettavinen решило поинтересоваться мнением других лыжников. Эрик Валнес, который выступает сейчас на «Тур де Ски», дал понять, что ситуа3ция полностью вышла из-под контроля.

«Я живу в Тромсе и тут ад. Тут просто анархия. Многие люди просто не понимают, что они уничтожают лыжни. Ситуацию у лыжников можно сравнить с выступлением фигуристов на плохом льду. Это как футбол не на стадионе, а на поле», - описал он.

Стиг Руне Квин, тренер женской сборной Норвегии, также знаком с проблемой. «Мягко говоря, я очень расстроен. Как правило, возле лыжных трасс имеются и дорожки для пешеходов. И когда я встречаю кого-то, идущего по лыжне, я обязательно ему сообщаю об этом», - сказал он.

Споры между пешеходами и лыжниками не новы и в эстонских спортивных центрах. Но там во многих случаях вывешивается знак, запрещающий ходить по лыжным трассам.

«С чего это лыжник делает замечание, чтобы прогуливающиеся по лесу отправились на пешеходную дорожку? Это выглядит несправедливым. Сами идите туда кататься на своих намазанных фтором турбо-лыжах под шум автомобилей. Конечно, ходить вчетвером по всей лыжне некрасиво, это действительно очень плохо. Я все же считаю, что пора начинать оборудование пешеходных дорожек возле лыжни или на ее обочинах, как это происходит в Лапландии. Возможно, мы когда-нибудь придем к этому. Люди, которые приезжают на эти тропы, не действуют умышленно – все же трассы отмечены как тропы здоровья. И это здоровье можно улучшить и просто прогуливаясь по этим дорожкам пешком. На тропах Куремаа имеются даже таблички, что-то в духе «будь человеком, не ходи по лыжне». Очевидно, что эти сочинители табличек сами не являются тпешеходами: если снега выше колена, сами идите и попробуйте прогуляться где-нибудь в другом месте, а не по лыжне», — обозначили другую сторону проблемы люди, которые гуляют по тропам здоровья.