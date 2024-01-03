Даниил Куракин ⟩ Почему в Эстонии гремели салюты по московскому времени?

Посыл со стороны выглядит примерно следующим: мы – русские, и будем отмечать московский Новый год, как мы всегда это делали, потому что мы - русские.

Причем громче всего этот посыл считывается с людей, нацепивших на свой профиль российский триколор. Такое бунтарство можно понять, если этим занимается подросток, но на фотографиях вполне себе взрослые люди, что может говорить об их несостоятельности в качестве зрелых и самодостаточных личностей. Нездоровый и тупой максимализм.

«Насолить эстонцам» и «чтобы завидно было» - это часто то, чего хотят своими фейерверками эти люди показать. Ведь многие действительно в своих комментариях кичатся тем, какой классный Новый год в России, и какой скучный у нас, начиная со сравнений количества новогодних украшений, заканчивая сравнением количества часовых поясов у Эстонии и России.

Абсолютно примитивный признак великорусского шовинизма, на который можно ответить простыми тремя словами: чемодан, нарвский вокзал, за речку.

Если для вас вот это - великая и могучая Россия, а это - какая-то маленькая жалкая Эстония, то зачем себя мучить жизнью в стране, которую ты не любишь?

Разве нам нужна здесь потенциальная кремлевская агентура, которая продолжает праздновать Новый год вместе со столицей России, невзирая на то, что Россия сделала с соседней страной, оккупировав ее территорию, размерами немногим уступающую площади стран Балтии вместе взятых.

Комментарии в соцсетях говорят сами за себя. Фото: Daniil Kurakin