Одной из остаточных традиций «русского мира» можно назвать привычку отдельных жителей Эстонии запускать фейерверки в новогоднюю ночь по московскому времени. Эту традицию, в ближайшие годы победить вряд ли получится, разве что государство в целом запретит продажу фейерверков в частные руки, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
Даниил Куракин ⟩ Почему в Эстонии гремели салюты по московскому времени?
Одной из последних тем ушедшего года стал преждевременный запуск фейерверков в Ласнамяэ, Маарду и городах Ида-Вирумаа, причем их массовый запуск в 23:00 наблюдается преимущественно в русскоязычных районах Эстонии.
В это время в России бьют куранты, а сумасшедший диктатор, называющий себя президентом РФ, заканчивает свою новогоднюю речь.
Связь между массовыми запусками фейерверков в московский Новый год и тем, что это происходит в русскоязычных районах Эстонии, трудно скрыть, хотя некоторые и пытаются.
В Эстонии это обычное явление, когда некоторые русские празднуют сначала российский Новый год, а затем, возможно, если фейерверков и шампанского на столе еще хватает, отмечают и эстонский Новый год.
До последнего времени это действительно мало кого волновало, однако два последних года сильно изменили отношение к такой явной связи людей с Российской Федерацией.
Когда я говорю «Россия», я имею в виду как правительство, которое это все начало, так и простой народ, который это все поддержал.
Люди, для которых Россия является агрессором, закономерно спрашивают: если вы отмечаете российский Новый год, вы что, солидарны с Россией? Вы это таким образом нам демонстрируете?
Оказывается, во многом так оно и есть, и комментарии в Facebook под новостью про фейерверки на час раньше обычного это нагляднее всего демонстрируют.
По комментариям видно, что люди, празднующие в Эстонии московский Новый год, фактически гордятся этим. Налицо желание продемонстрировать свое нежелание следовать тому, что можно для упрощения назвать «основной линией».
Посыл со стороны выглядит примерно следующим: мы – русские, и будем отмечать московский Новый год, как мы всегда это делали, потому что мы - русские.
Причем громче всего этот посыл считывается с людей, нацепивших на свой профиль российский триколор. Такое бунтарство можно понять, если этим занимается подросток, но на фотографиях вполне себе взрослые люди, что может говорить об их несостоятельности в качестве зрелых и самодостаточных личностей. Нездоровый и тупой максимализм.
«Насолить эстонцам» и «чтобы завидно было» - это часто то, чего хотят своими фейерверками эти люди показать. Ведь многие действительно в своих комментариях кичатся тем, какой классный Новый год в России, и какой скучный у нас, начиная со сравнений количества новогодних украшений, заканчивая сравнением количества часовых поясов у Эстонии и России.
Абсолютно примитивный признак великорусского шовинизма, на который можно ответить простыми тремя словами: чемодан, нарвский вокзал, за речку.
Если для вас вот это - великая и могучая Россия, а это - какая-то маленькая жалкая Эстония, то зачем себя мучить жизнью в стране, которую ты не любишь?
Разве нам нужна здесь потенциальная кремлевская агентура, которая продолжает праздновать Новый год вместе со столицей России, невзирая на то, что Россия сделала с соседней страной, оккупировав ее территорию, размерами немногим уступающую площади стран Балтии вместе взятых.
Лично мне с государством, развязавшим геноцид и войну в соседнем государстве, не по пути, и праздники этой страны видеть тут у себя как-то не хочется.
Можно также постараться ответить на вопрос о том, почему выпячивание своей особой связи с Россией стало таким принципиальным для некоторых местных русских.
Во-первых, русские в Эстонии традиционно проводят знак равенства между «русскостью» и Россией и российскими нарративами, нравится нам это или нет.
Запрет российских телеканалов, переименование улиц, снос советских памятников многие русские в Эстонии переносят на себя и чувствуют давление со стороны государства, разъезжая потом с наклейками «я - русский» в знак протеста.
Традиция запускать фейерверки в российский Новый год выходит из этих же болот, но в более укоренившемся виде.
Во-вторых, особую роль играют родственные связи, с которыми сохраняется контакт. Когда человек осознает, откуда у него корни растут, он, хочешь не хочешь, но будет ассоциировать себя со своей исторической родиной, если особо не задумывается над своей идентичностью.
К тому же, как это банально ни звучит, но в России все говорят на русском, и языковая среда многим тоже кажется ближе в России чем в Эстонии. Добавляем сюда сказки про величие и процветание России под руководством товарища Путина, и получаем жесткую привязанность к восточному соседу.
При этом такая привязка видится больше характерной для людей, которым даже не шибко интересно, что там за война, о чем там эти политики говорят, и так далее. Для них жизнь - сплошная бытовуха, но в России им она видится понятнее чем в Эстонии.
При всем при этом я не могу выкинуть из головы людей, которые сами из России, и которые проклинают эту страну на чем свет стоит. Эти люди выбрались из России по разным причинам, но в основном потому, что прочувствовали на себе, что такое настоящая Россия - околофашистская диктатура, с отсутствием возможности личностного роста и самовыражения, тотальной цензурой всего и вся и наличием преданных своему царю зомби-реваншистов.
Такую атмосферу сложно выдержать нормальному человеку, который занимается общественно значимыми делами, интересуется миром и не хочет, чтобы его страна захватывала другие страны.
И теперь эти бывшие россияне, открестившись от своей страны от греха подальше, вместе с местными жителями пытаются показать и доказать местным русским, что с восточным соседом на данном историческом этапе дружить все же не стоит.
Получается это или нет, можно судить, например, по динамике шума от фейерверков в 23:00 в Ласнамяэ или Нарве.
Если нам не хочется слушать фейерверки в московский Новый год, лучшим и самым быстрым способом будет запретить продажу фейерверков в принципе.
Это коснется как любителей московского Нового года, так и нашего, но причиной должно стать не желание отменить фейерверки в 23:00, а то, к чему наше государство уже несколько последних лет идет: защита природы и городских жителей от громкого шума.
От фейерверков просыпаются маленькие дети, пугаются собаки, зайцы, птицы и прочий животный мир. Крупные города Эстонии по этой причине полностью отказались от муниципальных трат на фейерверки, поскольку это также в прямом смысле запуск денег в воздух, заменив их лазерным шоу.
Однако сложно продвигать отказ от фейерверков, когда прямо на площади Вабадузе вместе с красочным световым представлением запускаются частные фейерверки, по мощности не уступающие городским.
Люди все равно покупают пиротехнику, несмотря на отказ городских властей, и лучшим следующим шагом будет регуляция продажи фейерверков частным лицам, даже вплоть до полного запрета.
Под конец хочется лишь добавить, что если человек не хочет себя ассоциировать с Россией, он этого делать не будет, как бы это логично ни звучало. Назовет для себя причины, и если это россиянин, то постарается отказаться от российского гражданства.
Если человек этого делать не хочет, то возникает закономерный вопрос - а почему? Неужели того, чем стала Россия, сейчас недостаточно, чтобы перестать связывать свои поступки с ней?
Видимо, для кого-то принципы не являются чем-то ценным. Или наоборот: принцип поддержать Россию фейерверком дороже здравого смысла. Вот так о людях много может сказать банальная традиция запуска фейерверков в 00:00 по МСК.