Карис: массовый ракетный обстрел мирного населения Украины – преступление против человечности

Всоциальных сетях президент назвал варварским очередной массовый ракетный обстрел мирного населения: «Это преступление против человечности, которое не останется безнаказанным в международном трибунале».

По его словам, поставляемая Западом система противовоздушной обороны делает свою работу по спасению жизней, но следует еще больше помогать Украине.

По данным СМИ, за последние пять дней Россия выпустила по Украине более 450 ракет и беспилотников.