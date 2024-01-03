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Карис: массовый ракетный обстрел мирного населения Украины – преступление против человечности

rus.postimees.ee
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Eero Vabamägi

Президент Эстонии Алар Карис осудил очередные массовые ракетные атаки России на Украину, пишет Rus.ERR.

Всоциальных сетях президент назвал варварским очередной массовый ракетный обстрел мирного населения: «Это преступление против человечности, которое не останется безнаказанным в международном трибунале».

По его словам, поставляемая Западом система противовоздушной обороны делает свою работу по спасению жизней, но следует еще больше помогать Украине.

По данным СМИ, за последние пять дней Россия выпустила по Украине более 450 ракет и беспилотников.

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