Президент Международной федерации хоккея пролил мед на сердца россиян

«Надеюсь, что вся семья IIHF в 2024 году вновь будет вместе. Обсуждаем возвращение России на матчи. Кроме того, я надеюсь на мир во всем мире», - заявил он российскому изданию «Спорт-Экспресс».

IIHF отстранила Россию в феврале, поскольку Владимир Путин продолжил эскалацию военного конфликта в Украине.

На следующий день после интервью Тардифа Россия выпустила по Украине около 100 ракет. По данным украинцев, в результате обстрелов погибли пять человек и более 120 получили ранения. За последние пять дней русские выпустили по Украине не менее 500 ракет, сообщает Iltalehti.

В интервью, данном чуть больше года назад, президент хоккейной федерации Тардиф заявил, что не намерен осуждать войну, начатую Россией.

«В нашу задачу не входят оценки. У меня, как у обычного человека, есть свои мысли, но мы должны избегать оценок», - сказал он.