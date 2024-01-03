Девелопер недвижимости: в 2024 году надо действовать рассудительно и не спеша

«Как фирма-девелопер, мы видим, что в новом году ожидается сильная конкуренция, поэтому бизнес-решения должны быть очень тщательно продуманы. Это, безусловно, повод для размышлений: выходить ли на рынок с новыми проектами, а если выходить, то когда», - сказал Лауд.

«Я думаю, что 2024 год станет годом хорошо продуманных действий. Ключевым вопросом в сфере недвижимости, безусловно, является финансирование объектов. Ставка Euribor падает, и есть все признаки того, что в новом году она может достичь более доступного для покупателей жилья уровня», - сказал Лауд, добавив, что покупатели вздыхают с облегчением, когда падает Euribor и уменьшаются банковские интрессы, а предложение недвижимости умеренно растет.