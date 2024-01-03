Девелопер недвижимости: в 2024 году надо действовать рассудительно и не спеша

Прошедший год для сектора недвижимости был достаточно проблемным, как с точки зрения продаж, финансирования, так и строительства. Исполнительный директор компании Endover Роберт Лауд рассуждает, что влияет на способность сектора недвижимости справиться с ситуацией и не начал ли рынок демонстрировать признаки стабилизации.
«Как фирма-девелопер, мы видим, что в новом году ожидается сильная конкуренция, поэтому бизнес-решения должны быть очень тщательно продуманы. Это, безусловно, повод для размышлений: выходить ли на рынок с новыми проектами, а если выходить, то когда», - сказал Лауд.