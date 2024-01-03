Необычный концерт в Йыхви ⟩ Под сводами церкви – «Прощай, оружие» Хемингуэя

Уникальность вокального цикла «Прощай, оружие!» состоит в том, что это не перевод культовой повести Эрнеста Хемингуэя, но самостоятельное поэтическое произведение Вознесенского, популярного поэта советских 1960-х - эпохи надежд и открывшихся горизонтов будущего. Здесь важен и характерный для Хемингуэя антивоенный пафос, и вера в перемены, которой «шестидесятники» расшевелили закрытую и пугливую советскую культуру.

В концерте прозвучит не только цикл «Прощай, оружие!», но и менее известный эстоноземельцам, но не менее яркий «Реквием по моему другу» Это крупное произведение польского композитора Збигнева Прайснера, написанное для хора и органа в 1998 году и посвященное безвременно умершему другу композитора - выдающемуся кинорежиссеру Кшиштофу Кесьлёвскому. Он известен своими диссидентскими работами в социалистической Польше и снятыми во французской эмиграции фильмами 1990-х, которые, в частности, вывели в звезды актрису Жюльетт Бинош.