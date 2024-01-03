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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Из-за ослепительного солнца произошло несколько аварий подряд

Pärnu Postimees
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Сегодня около полудня возле пярнуской школы Юлейыэ практически одновременно произошли два ДТП с участием нескольких автомобилей. Одним из участников аварии был автобус, в котором ехали школьники.

Обе аварии произошли возле школы Юлейыэ, в них участвовали три автомобиля. Одна авария произошла со стороны перекрестка Таллиннского шоссе и улицы Лилле, другая - со стороны перекрестка Таллиннского шоссе и улицы Роху. Все автомобили двигались в сторону центра города, авария возникла из-за того, что одна машина сзади въехала в другую.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен, в обоих случаях был нанесен только материальный ущерб. Полиция не будет начинать производство по факту аварии, которая является страховым случаем.

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