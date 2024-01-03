ГАЛЕРЕЯ ⟩ Из-за ослепительного солнца произошло несколько аварий подряд

Обе аварии произошли возле школы Юлейыэ, в них участвовали три автомобиля. Одна авария произошла со стороны перекрестка Таллиннского шоссе и улицы Лилле, другая - со стороны перекрестка Таллиннского шоссе и улицы Роху. Все автомобили двигались в сторону центра города, авария возникла из-за того, что одна машина сзади въехала в другую.