В тихом центре Таллинна нашлось место для рядных домов

В маленьком, компактном и очень милом столичном микрорайоне Кассисаба начнется строительство жилья. Проект состоит из двух необычных рядных домов, квартиры в которых будут готовы через год, в феврале 2025-го, передает City24.
Своеобразное архитектурное решение, с одной стороны, органично вписывается в местность, с другой - типологически отличается от застройки всего района. Фасад и форма окон гармонично сочетаются с использованными в проекте архитектурными приемами и деталями.
Дом, выходящий на улицу, выполнен в угольно-черном цвете, а дом во дворе - белоснежный. Деревянный фасад каждого жилого бокса имеет уникальный рисунок. Для отделки использована высококачественная вагонка, уложенная под разными углами.