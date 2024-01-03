В некоторых регионах Эстонии общественный транспорт станет платным не сразу

«С первого апреля на дороги Пыльваского и Выруского уездов выйдут 76 новеньких автобусов, которые будут иметь низкий вход, позволяющий комфортный вход как для инвалидных, так и детских колясок. В больших автобусах также будут места для пассажиров в инвалидных колясках и с детскими колясками. Кроме того, на некоторых маршрутах, на десяти автобусах, в летний период будут установлены стойки для велосипедов. По этой причине платные билеты в нашем регионе появятся с первого апреля, потому что тогда мы сможем добиться скачка в качестве», - сообщил радионовостям ERR глава Юго-восточного центра общественного транспорта Сандер Саар.