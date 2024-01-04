ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ POSTIMEES ⟩ Начался год роста безработицы

Реальность оказалась гораздо более благоприятной, чем предполагалось. В прошлом году средняя цена на электроэнергию составила 91 евро за мегаватт-час, что более чем вдвое ниже ожидаемой.

По сравнению со средней ценой прошлого года, в начавшемся году прогнозируется более-менее аналогичная цена: самая низкая цена, предсказываемая несколькими аналитическими компаниями, составляет 85 евро, а самую высокую цену – 99 евро за киловатт-час – ожидают в Bigbank.

«Цена на электроэнергию в основном будет двигаться горизонтально, мы не видим каких-либо серьезных факторов, которые пошатнут рынок в следующем году. Мощностей стало значительно больше, мы готовы отключиться от российской сети. Поэтом, скорее всего, мы останемся на том же уровне», – прокомментировала Валерия Кийск.

Аналитики прогнозировали среднюю инфляцию за прошлый год на уровне 9,5 процента, но фактический показатель оказался на полпроцента выше – десять процентов. На момент составления прошлогодних прогнозов индекс потребительских цен все еще находился на уровне 20 процентов, но сразу же начал быстро падать, оставаясь в целом на уровне чуть более четырех процентов в августе.

Последний раз индекс потребительской уверенности был таким низким в 1993 году

Михкель Нестор Фото: Мадис Вельтман

Михкель Нестор, экономический аналитик SEB

После длительного периода экономического спада ожидания людей на 2024 год не завышены чрезмерно. В последний раз индекс потребительской уверенности, отражающий это, был таким низким в 1993 году! Особого оптимизма не вселяют и прогнозы экономических экспертов, предсказывающих Эстонии в следующем году экономическую стагнацию.

Основной причиной такого скверного прогноза является состояние наших ключевых торговых партнеров.

Центральный банк Финляндии только что обновил свой экономический прогноз, согласно которому число, отражающее изменение уровня ВВП у наших северных соседей, в следующем году будет сохранять знак минус. Высока вероятность того, что в 2024 году продолжится спад и шведской экономики. В таких условиях трудно поверить, что эстонская экономика сам выберется из этого болота, подобно барону Мюнхгаузену.

Если искать что-то позитивное в этой плохой ситуации, то экономическая стагнация не обязательно означает кризис. Хотя безработица в следующем году вырастет, общая ситуация на рынке труда останется достаточно хорошей.

Хотя экономическая конъюнктура нигде не кажется очень хорошей, серьезный спад скорее затронул отдельные отрасли. Так что у большинства из нас нет причин слишком беспокоиться о потере работы, и мы можем даже рассчитывать на умеренное повышение зарплаты.

Поскольку в следующем году доходы домохозяйств в целом увеличатся, на скромный рост могут рассчитывать и предприятия, ориентированные на удовлетворение желаний внутренних потребителей Эстонии.

В случае с экспортерами перспективы роста более сомнительны, но, к счастью, многие из них за предыдущие периоды накопили приличные резервы, которые позволят им пережить 2024 год. Однако, несомненно, экономическая неопределенность и скудные доходы повлияют на готовность компаний инвестировать. При попытке заглянуть за горизонт, это, пожалуй, выглядит как самый тревожный показатель, ведь если семена не посеять сегодня, большого урожая нельзя ожидать и в следующем сезоне.

К счастью, экономический рост, похоже, все меньше и меньше зависит от дорогостоящих инвестиций в здания и технологии, поскольку всю более значимую роль все больше играет изворотливость людей.

Половодье быстрого экономического роста в благополучные годы поднимает все лодки, но именно наступление более трудных времен, заставляет предпринимателей задуматься о том, как добиться большего успеха в будущем.

Так что, возможно, можно сказать, что в 2024 году в экономике наступит достаточно длительная пауза для размышлений, и за это время родятся те идеи, которые приведут Эстонию к более быстрому росту.