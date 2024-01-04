ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ POSTIMEES ⟩ Начался год роста безработицы

Год назад анализы были на удивление оптимистичными. Те, кто участвовал в большом экономическом прогнозе Postimees, прогнозировали экономический спад на 0,6 процента за последний год (точнее, в среднем за девять месяцев), реальный спад составил 3,1 процента. Никто не ожидал такой большой рецессии.
Самым пессимистичным или наиболее близким к истине оказался Luminor, предсказавший двухпроцентный экономический спад, однако аналитики LHV и SEB ожидали, что в ушедшем году будет даже небольшой экономический рост.
Судя по всему, причиной оптимизма стало чрезвычайно быстрое восстановление экономики после пандемии короны и тот факт, что широкомасштабное нападение России на Украину и энергетический кризис оставили меньший след в 2022 году, чем опасались.
В начавшемся году аналитики ожидают близкого к нулевому экономического роста, или вовсе спада. Особенным пессимизмом отличается институт конъюнктуры (Eesti Konjunktuuriinstituut), прогнозирующий экономический спад на целых 5,2 процента. Swedbank, Bigbank и LHV также прогнозируют небольшое снижение в следующие девять месяцев. Аналитики Luminor и Министерства финансов прогнозируют нулевой рост экономики, а Postimees и Redgate предсказывают незначительный рост.
Аналитические агентства были слишком оптимистичны в отношении экономического роста и инфляции
Прогнозы и реальность в 2023 году
Прогнозы изменения ВВП, средней зарплаты и инфляции основаны на показателях трех кварталов.
Самыми точными вновь оказались аналитики Министерства финансов
Второй раз подряд экономические показатели прошедшего года лучше всего спрогнозировали экономисты Министерства финансов. Здесь следует подчеркнуть, что это ожидание аналитиков министерства, а не официальный прогноз ведомства.
Прогнозы на 2023 год сделали четыре банка, один инвестиционный банк, Министерство финансов и Postimees. В этом году добавились прогнозы от института конъюнктуры, который несколько лет назад отказался от прогнозов, и как новичок выступил Bigbank, главным экономистом которого является Рауль Эаметс.
Следовало спрогнозировать девять экономических показателей, за каждый из которых начисляются баллы. Самый точный прогнозист получил семь баллов, наименее точный – один балл.
Министерство финансов получило 43,5, или 69 процентов от максимально возможного балла. Аналитики Минфина наиболее точно прогнозируют инфляцию и биржевой индекс OMXT.
Аналитики Swedbank и экономические журналисты Postimees заняли второе и третье места по рейтингу прогнозирования. Swedbank наиболее точно спрогнозировал цену литра бензина, а Postimees - шестимесячный Euribor.
Swedbank и Postimees получили по 40 баллов, или 63 процента от максимально возможного.
Самые сильные уже набираются смелости
И по словам партнера инвестиционного банка Redgate Валерии Кийск, нынешняя ситуация в экономике Эстонии достаточно сложная. Ряд компаний находятся в плохом состоянии, а некоторые даже находятся на грани банкротства.
«Но одна тенденция, которую мы заметили в нашей работе, заключается в том, что во второй половине года более сильные компании стали смелее», – сказала Кийск. По ее словам, это означает, что если в первой половине прошлого года все были осторожны, то сейчас снова можно увидеть смелость у наиболее сильных предприятий с лучшей структурой капитала, которых не душат высокие процентные ставки.
«Я не хочу сказать, что следующий год будет легким, – предупредила, однако, Кийск. – Повышение налогов сделает свое негативное дело, программы жесткой экономии запущены как в государственном секторе, так и предприятиями. Но я вижу, что, как и при любом кризисе или потрясении, найдутся и явные победители, которые будут стремительно расти, и это может совсем немного вывести нашу экономику в положительную сторону. Это означает, что большинство компаний будут чахнуть, некоторые исчезнут, а некоторые выиграют».
Что касается цены на электроэнергию, то в прошлом году настроения были прямо противоположными: прогнозы были очень пессимистичными, а реальность оказалась значительно мягче. На фоне высокой цены в 2022 году аналитики прогнозировали среднегодовую цену на электроэнергию на уровне 191 евро за мегаватт-час. Самую высокую цену, 275 евро за мегаватт-час, предсказывали в Министерстве финансов, а самую низкую, 147 евро за мегаватт-час, предсказывали в компании Redgate.
Реальность оказалась гораздо более благоприятной, чем предполагалось. В прошлом году средняя цена на электроэнергию составила 91 евро за мегаватт-час, что более чем вдвое ниже ожидаемой.
По сравнению со средней ценой прошлого года, в начавшемся году прогнозируется более-менее аналогичная цена: самая низкая цена, предсказываемая несколькими аналитическими компаниями, составляет 85 евро, а самую высокую цену – 99 евро за киловатт-час – ожидают в Bigbank.
«Цена на электроэнергию в основном будет двигаться горизонтально, мы не видим каких-либо серьезных факторов, которые пошатнут рынок в следующем году. Мощностей стало значительно больше, мы готовы отключиться от российской сети. Поэтом, скорее всего, мы останемся на том же уровне», – прокомментировала Валерия Кийск.
Аналитики прогнозировали среднюю инфляцию за прошлый год на уровне 9,5 процента, но фактический показатель оказался на полпроцента выше – десять процентов. На момент составления прошлогодних прогнозов индекс потребительских цен все еще находился на уровне 20 процентов, но сразу же начал быстро падать, оставаясь в целом на уровне чуть более четырех процентов в августе.
Последний раз индекс потребительской уверенности был таким низким в 1993 году
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
После длительного периода экономического спада ожидания людей на 2024 год не завышены чрезмерно. В последний раз индекс потребительской уверенности, отражающий это, был таким низким в 1993 году! Особого оптимизма не вселяют и прогнозы экономических экспертов, предсказывающих Эстонии в следующем году экономическую стагнацию.
Основной причиной такого скверного прогноза является состояние наших ключевых торговых партнеров.
Центральный банк Финляндии только что обновил свой экономический прогноз, согласно которому число, отражающее изменение уровня ВВП у наших северных соседей, в следующем году будет сохранять знак минус. Высока вероятность того, что в 2024 году продолжится спад и шведской экономики. В таких условиях трудно поверить, что эстонская экономика сам выберется из этого болота, подобно барону Мюнхгаузену.
Если искать что-то позитивное в этой плохой ситуации, то экономическая стагнация не обязательно означает кризис. Хотя безработица в следующем году вырастет, общая ситуация на рынке труда останется достаточно хорошей.
Хотя экономическая конъюнктура нигде не кажется очень хорошей, серьезный спад скорее затронул отдельные отрасли. Так что у большинства из нас нет причин слишком беспокоиться о потере работы, и мы можем даже рассчитывать на умеренное повышение зарплаты.
Поскольку в следующем году доходы домохозяйств в целом увеличатся, на скромный рост могут рассчитывать и предприятия, ориентированные на удовлетворение желаний внутренних потребителей Эстонии.
В случае с экспортерами перспективы роста более сомнительны, но, к счастью, многие из них за предыдущие периоды накопили приличные резервы, которые позволят им пережить 2024 год. Однако, несомненно, экономическая неопределенность и скудные доходы повлияют на готовность компаний инвестировать. При попытке заглянуть за горизонт, это, пожалуй, выглядит как самый тревожный показатель, ведь если семена не посеять сегодня, большого урожая нельзя ожидать и в следующем сезоне.
К счастью, экономический рост, похоже, все меньше и меньше зависит от дорогостоящих инвестиций в здания и технологии, поскольку всю более значимую роль все больше играет изворотливость людей.
Половодье быстрого экономического роста в благополучные годы поднимает все лодки, но именно наступление более трудных времен, заставляет предпринимателей задуматься о том, как добиться большего успеха в будущем.
Так что, возможно, можно сказать, что в 2024 году в экономике наступит достаточно длительная пауза для размышлений, и за это время родятся те идеи, которые приведут Эстонию к более быстрому росту.
Рост цен должен замедлиться, а заработная плата должна вырасти
В начавшемся году прогнозируется замедление инфляции в среднем до 3,4 процента. Самый быстрый рост индекса потребительских цен прогнозируют в Redgate, где считают, что он составит 4,3 процента, но в Luminor прогнозируют рост цен в этом году всего на один процент.
«Мы прогнозируем стабилизацию индекса потребительских цен на несколько более высоком уровне. И здесь важную роль играют налоговые изменения, а это значит, что большая часть роста цен будет происходить исключительно за счет роста НСО, – сказала Кийск. – Но есть и другие факторы, которые поспособствуют этому».
Прогноз на 2024 год
- Экономический рост, %, Инфляция, %, Безработица, %, Средняя зарплата, €, Доллар США, €/USD, Бензин 95, €/л, Шестимесячная ставка Euribor, %, Индекс OMXT, п., Электроэнергия, €/МВтч
Хотя в прошлом году цены росли очень быстро, особенно в первой половине года, заработная плата в прошлом году также быстро выросла (в среднем на 12 процентов), благодаря чему реальная заработная плата снова начала расти в третьем квартале. (Рост реальной заработной платы – это процентное увеличение средней заработной платы минус процентное увеличение индекса потребительских цен.) Снижение реальной заработной платы продолжалось чуть менее двух лет – точнее, семь кварталов, достигнув пика (16 процентов) в третьем квартале 2022 года.
Аналитики прогнозируют в начавшемся году замедление роста заработной платы почти до четырех процентов, или 1917 евро в месяц. Наиболее щедрый рост зарплаты Swedbank прогнозирует (1982 евро в месяц), а самую низкую месячную зарплату прогнозирует институт конъюнктуры, на уровне 1750 евро, то есть институт фактически прогнозирует снижение зарплат в этом году. Поскольку они предполагают, что в экономике произойдет более чем пятипроцентный спад, прогнозировать падение зарплат тоже вполне логично.
Самым точным оказался Минфин
7 баллов за самый точный прогноз, 1 балл за наименее точный.
Безработица или перераспределение рабочих мест
Аналитики достаточно единодушны в прогнозах увеличения дефицита рабочей силы – до 7,9 процента по сравнению с 6,4 процента в прошлом году. LHV прогнозирует самый низкий уровень безработицы – 7,5 процента, а Bigbank прогнозирует самый высокий – девять процентов.
И по мнению Валерии Кийск, каждая компания должна найти способ создавать рабочие места, обеспечивающие наиболее высокую добавленную стоимость – будь то с помощью искусственного интеллекта, цифровой революции или зеленой революции. Фото: Эрик Прозес
И по мнению Валерии Кийск, уровень безработицы просто обязательно вырастет. «Видно, что многие компании были очень осторожны в принятии решений об увольнениях, но, если их ситуация не улучшится, у них, к сожалению, не останется другого выбора. В то же время рост уровня безработицы вместе с устранением «налогового горба» (неравномерного налогообложения – прим. ред.) и повышением минимальной зарплаты окажет меньшее давление на зарплаты – хотя мы ожидаем роста и здесь. Мы видим, что двигателем нашей экономики должен стать рост производительности труда, который в последнее время оставляет желать лучшего. То есть в долгосрочной перспективе – и мне бы хотелось, чтобы это произошло уже в следующем году – рабочие места будут изменяться в сторону появления рабочих мест с более высокой добавленной стоимостью, с более высокой заработной платой. Трудно сказать, поспособствует ли этому масштабное внедрение искусственного интеллекта, цифровая революция или зеленая революция, потому что каждая компания и экономическая единица должны найти для себя правильный путь», – объяснила она.
Аналитики с оптимизмом смотрят на базовую процентную ставку по жилищным и другим долгосрочным кредитам, шестимесячный Euribor – предполагается, что процентная ставка, достигшая в конце прошлого года 3,86 процента, снизится до трех процентов. Самый низкий шестимесячный Euribor (2,3 процента) ожидают в Swedbank, самый высокий (3,73 процента) – в институте конъюнктуры.
«Снижение процентных ставок дает толчок развитию бизнеса, где видно, что даже кредитоспособные компании напуганы предлагающимися сейчас высокими процентными ставками, а инвестиционные решения принимаются осторожно. Это также принесет облегчение тем, кто взял жилищный кредит, так как будут обеспечены лучшие условия для потребления и/или сбережений и инвестиций», – пояснила Кийск.