Роковой поцелуй: скандал вышел на новый уровень

46-летний Рубиалес сам спровоцировал проблемы, когда на церемонии награждения после женского чемпионата мира по футболу поцеловал нападающую сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Этот поступок вызвал бурную полемику в обществе, и хотя чиновник поначалу утверждал, что футболистка дала согласие на поцелуй, Эрмосо категорически утверждала, что не разрешала себя целовать.

Эрмосо также не изменила своих показаний и на судебном заседании в Мадриде. Она подтвердила, что не давала разрешения на подобный поступок и это произошло как гром среди ясного неба. Также бывший футбольный руководитель осложнил ей жизнь после финала чемпионата мира: Рубиалес пытался заставить женщину принять его версию произошедшего.

«Ситуация была удручающей, - сказала футболистка, улетевшая после турнира отдыхать на Ибицу. При этом Рубиалес пытался переубедить ее, даже когда она была в отпуске. - Все хорошо. Я тоже желаю ему счастливого Нового года. Теперь все решит суд».