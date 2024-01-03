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Министр финансов: люди должны сами следить за тем, чтобы никто не повышал цены под видом изменения НДС

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Министр финансов Март Вырклаэв.
Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Sander Ilvest

Министр финансов Март Вырклаэв прокомментировал влияние повышения НДС в студии Uudis+ Vikerraadio, пишет ERR.

Говоря о повышении НДС, которое вступило в силу с 1 января, Вырклаэв сказал, что продовольственная корзина стоимостью 50 евро должна вырасти максимум на 68 центов из-за повышения НДС.

«Это тоже то, за чем сами люди должны следить, что никто не планирует серьезных изменений цен под видом изменения НДС», - сказал он.

Вырклаэв заметил, что решение о повышении НДС было принято потому, что необходимо было увеличить расходы на оборону. «Это причина, по которой были внесены налоговые изменения и почему в госбюджет понадобились эти дополнительные деньги», - сказал он.

Подробности читайте на новостном портале ERR.

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