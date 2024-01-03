Говоря о повышении НСО, которое вступило в силу с 1 января, Вырклаэв сказал, что из-за повышения НСО продовольственная корзина стоимостью 50 евро должна вырасти максимум на 68 центов.

«Это тоже то, за чем сами люди должны следить, что никто не планирует серьезных изменений цен под видом изменения НСО», - сказал он.

Вырклаэв заметил, что решение о повышении НСО было принято, потому что необходимо было увеличить расходы на оборону. «Это причина, по которой были внесены налоговые изменения и почему в госбюджет понадобились эти дополнительные деньги», - сказал он.