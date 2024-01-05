КАК ЖИТЬ В ГОРОДЕ ⟩ Что именно делает один город гораздо лучше другого?

Всемирно известный телеведущий и натуралист сэр Дэвид Аттенборо говорил: «Город является естественной средой обитания человека». Аргумент 97-летнего Аттенборо прост: более половины населения планеты живет в городах. Люди - часть природы. Построенные города - искусственная среда, но мы все равно являемся частью единой системы, природы. Пяртель-Пеэтер Пере пишет, что мы не можем что-то взять и выбросить «в никуда», как и вредные отходы не могут просто раствориться в воздухе.
Статья была ранее опубликована в журнале Edasi.
Хочется процитировать писателя-фантаста Уильяма Гибсона: «Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено». Город в чем-то похож на музыку: он затрагивает каждого из нас и по своей сути демократичен; мы состоим с ним в тех или иных отношениях и имеем на его счет собственное мнение.
Многих людей приводит в неописуемый восторг обсуждение мегаполисов будущего: в их воображении сразу рисуются утопии и антиутопии с невиданными зданиями, роботами, летающими автомобилями, пришельцами и бог знает чем еще. Это одновременно и страшно, и интересно.
Если к этой теме подойти более прозаично, то города можно анализировать как организации. Ими управляют люди. Люди, которые устно и письменно договорились о том, как именно будут управляться и в каком направлении будут развиваться их города.
Какими они станут через десять, двадцать и более лет? Как и когда будет достигнута климатическая нейтральность? Какова будет ее цена и кто ее заплатит? Нужны стратегия, план, бюджеты, решения и делегированные исполнителям задачи, чтобы не приходилось заниматься микроменеджментом, а дело не стояло на месте.
Таким образом, если мы проанализируем, что именно некоторые города делают лучше других, то и сегодня сможем увидеть будущее во многих его проявлениях. Ведь направления развития нам известны.
Город - это сочетание множества вещей, и он, конечно, субъективен. Ведь в городе каждый из нас ценит что-то свое: одним важна близость моря, другим - климатический пояс, третьим - высокие зарплаты.
Как говорит уважаемый шведский футурист Стефан Хиттфорс: «Мы уже живем в прошлом». Под этим он подразумевает, что хотя такие технологии, как искусственный интеллект, все еще находятся в зачаточном состоянии, они уже начинают кардинально менять наши общества. Образно говоря, нам просто нужно дождаться, когда скорость процессора поспеет за нашими аппетитами.
Но действительно ли можно заявлять, что один город лучше другого? Разве это не субъективно? Город - это сочетание множества вещей, и он, конечно, субъективен. Ведь в городе каждый из нас ценит что-то свое: одним важна близость моря, другим - климатический пояс, третьим - высокие зарплаты.
Так что во многом тут дело вкуса. Особенно это касается наших родных пенатов: отчий дом и даже дача - лучшие места на земле, где бы они ни находились, хоть в городе, хоть за его пределами. Людям присущ патриотизм.
Однако не все города равноценны: качество работы и жизни в них можно измерить. Уровень преступности, количество дорожно-транспортных происшествий, чистота воздуха, ситуация с безработицей, наличие мест в школах, свобода слова и многое другое - все это определяет качество нашей жизни, а также конкурентоспособность городов. Это напрямую влияет на решение (международных) талантов переехать в тот или иной город.
Например, город с низким уровнем преступности и коррупции, где в ДТП не погибает ни одного человека, бесспорно лучше города, в котором все это присутствует. Тут и говорить не о чем.
После безопасности и здоровья выбросы углекислого газа являются для людей третьим по важности фактором. Мы живем в условиях климатического кризиса. По данным ООН, более 70% выбросов парниковых газов приходится на города, которые несут большую ответственность и имеют больше возможностей результативно бороться с климатическим кризисом. Это ни в коем случае не означает, что существует некий единый индекс лучших городов мира - для этого они слишком разные.
При этом можно сказать, что в одних городах будущее уже наступило, а в других еще нет. Например, город с низким уровнем преступности и коррупции, где в ДТП не погибает ни одного человека, бесспорно лучше города, в котором все это присутствует. Тут и говорить не о чем.
Город, который выбрасывает в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощает, наносит вред планете, то есть нам, и перемены его еще только ждут впереди. В будущем. Но ставки повышаются. Объемы загрязнений растут. При этом другие города становятся все лучше и лучше.
Если эта тема кажется вам далекой и чисто теоретической, то можно перенести все в наши реалии, то есть выразить в скучных понятиях повседневной жизни.
Имеются ли на местном рынке труда необходимые кадры, которые вы можете нанять в свою компанию, или их нужно искать в других городах? Интересуются ли инвесторы вашим городом? Настолько ли безопасны улицы, чтобы можно было не волноваться за своих пожилых родственников или детей? Удобно ли организован общественный транспорт? Может, ваша семья живет в городе, в котором владение одним-двумя автомобилями является вынужденным, а не свободным выбором?
Rus. Postimees открывает новую рубрику «Как жить в городе». Серия статей «Как жить в городе» была опубликована в журнале Edasi. В ней рассказывается о практической роли городов в формировании нашей жизненной и рабочей среды. Анализируется, почему, как и что делается для того, чтобы города были жизне- и конкурентоспособными. Выясняется, как живут города сегодня и что в них можно улучшить. Какие технологии и способность по-новому взглянуть на привычные вещи влияют на качество жизни людей. Как характерное для городских жителей мышление способствует развитию предпринимательской деятельности и экономики. Как город поддерживает здоровый образ жизни.