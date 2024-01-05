КАК ЖИТЬ В ГОРОДЕ ⟩ Что именно делает один город гораздо лучше другого?

После безопасности и здоровья выбросы углекислого газа являются для людей третьим по важности фактором. Мы живем в условиях климатического кризиса. По данным ООН, более 70% выбросов парниковых газов приходится на города, которые несут большую ответственность и имеют больше возможностей результативно бороться с климатическим кризисом. Это ни в коем случае не означает, что существует некий единый индекс лучших городов мира - для этого они слишком разные.

При этом можно сказать, что в одних городах будущее уже наступило, а в других еще нет. Например, город с низким уровнем преступности и коррупции, где в ДТП не погибает ни одного человека, бесспорно лучше города, в котором все это присутствует. Тут и говорить не о чем.

Город, который выбрасывает в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощает, наносит вред планете, то есть нам, и перемены его еще только ждут впереди. В будущем. Но ставки повышаются. Объемы загрязнений растут. При этом другие города становятся все лучше и лучше.

Если эта тема кажется вам далекой и чисто теоретической, то можно перенести все в наши реалии, то есть выразить в скучных понятиях повседневной жизни.

Имеются ли на местном рынке труда необходимые кадры, которые вы можете нанять в свою компанию, или их нужно искать в других городах? Интересуются ли инвесторы вашим городом? Настолько ли безопасны улицы, чтобы можно было не волноваться за своих пожилых родственников или детей? Удобно ли организован общественный транспорт? Может, ваша семья живет в городе, в котором владение одним-двумя автомобилями является вынужденным, а не свободным выбором?

Rus. Postimees открывает новую рубрику «Как жить в городе». Серия статей «Как жить в городе» была опубликована в журнале Edasi. В ней рассказывается о практической роли городов в формировании нашей жизненной и рабочей среды. Анализируется, почему, как и что делается для того, чтобы города были жизне- и конкурентоспособными. Выясняется, как живут города сегодня и что в них можно улучшить. Какие технологии и способность по-новому взглянуть на привычные вещи влияют на качество жизни людей. Как характерное для городских жителей мышление способствует развитию предпринимательской деятельности и экономики. Как город поддерживает здоровый образ жизни.