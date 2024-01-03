73 человека погибли и десятки ранены в результате взрыва на поминальной церемонии по генералу Сулеймани в Иране

Собравшиеся пришли на церемонию, посвященную четвертой годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Власти Ирана назвали случившееся терактом.

Касем Сулеймани, идеолог внешней политики Ирана, погиб в 2020-м году в Иране в результате авиаудара США по зданию, в котором он находился.

В Тегеране уверены, что это была точечная атака, санкционированная Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.

По данным государственным СМИ Ирана, в ходе церемонии прогремели два взрыва, оба – в непосредственной близости от могилы Сулеймани.

В иранском отделении Международного Красного Креста сообщают, что ранены по меньшей мере 60 человек, некоторые – тяжело.