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73 человека погибли и десятки ранены в результате взрыва на поминальной церемонии по генералу Сулеймани в Иране

BBC News Русская служба
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BBC
Кадры с места взрыва.
Кадры с места взрыва. Фото: Архив Дирка Визе/BBC News

В результате двух взрывов, прогремевших возле кладбища города Керман на юге Ирана, погибли по меньшей мере 73 человека, десятки ранены.

Собравшиеся пришли на церемонию, посвященную четвертой годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Власти Ирана назвали случившееся терактом.

Касем Сулеймани, идеолог внешней политики Ирана, погиб в 2020-м году в Иране в результате авиаудара США по зданию, в котором он находился.

В Тегеране уверены, что это была точечная атака, санкционированная Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.

По данным государственным СМИ Ирана, в ходе церемонии прогремели два взрыва, оба – в непосредственной близости от могилы Сулеймани.

В иранском отделении Международного Красного Креста сообщают, что ранены по меньшей мере 60 человек, некоторые – тяжело.

BBC
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