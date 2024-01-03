В результате двух взрывов, прогремевших возле кладбища города Керман на юге Ирана, погибли по меньшей мере 103 человека, более 170 ранены, сообщают иранские СМИ.
Более ста человек погибли и десятки ранены в результате взрыва на поминальной церемонии по генералу Сулеймани в Иране
Собравшиеся пришли на церемонию, посвященную четвертой годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Власти Ирана назвали случившееся терактом.
По данным государственных СМИ Ирана, в ходе церемонии прогремели два взрыва.
В интервью иранскому каналу «Хабар» министр внутренних дел Ахмад Вахиди назвал эти взрывы «заговором» и сообщил, что первый взрыв произошел около трех часов дня по местному времени, а примерно в 3:20, когда люди и спасатели приехали на место, чтобы помочь, прогремел второй взрыв.
По данным одних источников, взрывы прогремели в непосредственной близости от могилы Сулеймани, другие сообщают, что это произошло в гуще процессии, во время ее прохождения мимо мечети Сахеб аль-Заман.
Персидская служба Би-би-си, ссылаясь на сообщения местных источников, пишет, что взрывы произошли возле мечети Сахибул Заман по дороге в Гользар-Шахада — первый прогремел на расстоянии 700 метров, а второй — в одном километре от могилы Касема Сулеймани.
По некоторым данным, бомбы были заложены в две сумки и взорваны дистанционно, однако официально эта информация пока также не подтверждена.
В иранском отделении Международного Красного Полумесяца сообщают, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии.
«Наши группы быстрого реагирования эвакуируют пострадавших. Но толпы бегущего народа заблокировали дороги», - сказал глава отделения МКК Реза Фаллах в интервью иранскому телевидению.
Иранские власти заявляют, что начато расследование обстоятельств взрывов, главная версия - теракт.
Касем Сулеймани, идеолог внешней политики Ирана, погиб в 2020-м году в Иране в результате авиаудара США по зданию, в котором он находился.
Во время его похорон из-за скученности погибли 56 человек, похороны были перенесены.
В Тегеране уверены, что это была точечная атака, санкционированная Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.
Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции, сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль — главные противники Тегерана в регионе.
Генерала считали главным стратегом, стоящим за военными начинаниями Ирана. Он обладал почти одинаковым влиянием как в Иране, так и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.
Считается, что именно он убедил российского президента Владимира Путина вмешаться в конфликт в Сирии.