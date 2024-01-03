Более ста человек погибли и десятки ранены в результате взрыва на поминальной церемонии по генералу Сулеймани в Иране

Собравшиеся пришли на церемонию, посвященную четвертой годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Власти Ирана назвали случившееся терактом.

По данным государственных СМИ Ирана, в ходе церемонии прогремели два взрыва.

В интервью иранскому каналу «Хабар» министр внутренних дел Ахмад Вахиди назвал эти взрывы «заговором» и сообщил, что первый взрыв произошел около трех часов дня по местному времени, а примерно в 3:20, когда люди и спасатели приехали на место, чтобы помочь, прогремел второй взрыв.

По данным одних источников, взрывы прогремели в непосредственной близости от могилы Сулеймани, другие сообщают, что это произошло в гуще процессии, во время ее прохождения мимо мечети Сахеб аль-Заман.

Персидская служба Би-би-си, ссылаясь на сообщения местных источников, пишет, что взрывы произошли возле мечети Сахибул Заман по дороге в Гользар-Шахада — первый прогремел на расстоянии 700 метров, а второй — в одном километре от могилы Касема Сулеймани.

По некоторым данным, бомбы были заложены в две сумки и взорваны дистанционно, однако официально эта информация пока также не подтверждена.

В иранском отделении Международного Красного Полумесяца сообщают, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

«Наши группы быстрого реагирования эвакуируют пострадавших. Но толпы бегущего народа заблокировали дороги», - сказал глава отделения МКК Реза Фаллах в интервью иранскому телевидению.