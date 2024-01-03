Повышение налога с оборота: изменятся ли цены на билеты в театр «Эстония»?

В прошедшем календарном году в Национальной опере «Эстония» было представлено шесть новых постановок. Прошло 381 представление и концерт, а также 153 образовательных проекта. Всего в 2023 году национальную оперу посетило 164 981 человек. Успех в 2023 году позволяет театру не повышать цены на билеты, несмотря на введение повышенной ставки налога с оборота с 1 января.
В 2023 году в в театре «Эстония» было представлено три оперы: «Жанна д'Арк», «Лоэнгрин» и «Пеллеас и Мелизанда»; два балета: «Черное/Белое» и «Щелкунчик» и танцевальный спектакль для детей «Тимбу-Лимбу», сообщают в пресс-службе театра.
Начавшийся год также обещает быть насыщенным. Уже в феврале состоится премьера культового мюзикла «Кабаре» (реж. АннаКарин Хирдвалл), в апреле балет «Жизель» (реж. Майкл Пинк), а в мае на сцену выйдет международный проект - опера «Мадам Баттерфляй» (реж. Родула Гайтану).
Генеральный директор Национальной оперы Эстонии Отт Маатен заявил: «Желаем всем нашим гостям счастливого нового 2024 года. Пусть он будет успешным и насыщенным событиями. Мы благодарим нашу публику и спонсоров. Именно благодаря вам мы продолжаем свою деятельность, развиваемся и представляем мировому сообществу национальную музыкально-театральную культуру Эстонии».