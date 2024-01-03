Повышение налога с оборота: изменятся ли цены на билеты в театр «Эстония»?

В прошедшем календарном году в Национальной опере «Эстония» было представлено шесть новых постановок. Прошло 381 представление и концерт, а также 153 образовательных проекта. Всего в 2023 году национальную оперу посетило 164 981 человек. Успех в 2023 году позволяет театру не повышать цены на билеты, несмотря на введение повышенной ставки налога с оборота с 1 января.