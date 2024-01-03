Вице-канцлер по вопросам энергетики и минеральных ресурсов Министерства климата Тимо Татар заявил в среду на брифинге, представляя итоговый отчет государственной рабочей группы по ядерной энергетике, что, хотя небольшой ядерный модульный реактор подойдет для энергосистемы Эстонии, он не является необходимостью.
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Вице-канцлер Министерства климата: в Эстонии нет острой необходимости в атомной электростанции
«Наконец, является ли ядерная энергетика необходимым решением для Эстонии? Надо сказать, что это не так. В Европе есть много стран, которые достигают климатических целей своей энергетической системы или сокращения выбросов CO2 без ядерной энергии, используя другие решения, возможно, в определенные моменты больше завися от внешних связей и соседей», - сказал он.