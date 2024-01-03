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Вице-канцлер Министерства климата: в Эстонии нет острой необходимости в атомной электростанции

BNS
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Тимо Татар.
Тимо Татар. Фото: Konstantin Sednev

Вице-канцлер по вопросам энергетики и минеральных ресурсов Министерства климата Тимо Татар заявил в среду на брифинге, представляя итоговый отчет государственной рабочей группы по ядерной энергетике, что, хотя небольшой ядерный модульный реактор подойдет для энергосистемы Эстонии, он не является необходимостью.

«Наконец, является ли ядерная энергетика необходимым решением для Эстонии? Надо сказать, что это не так. В Европе есть много стран, которые достигают климатических целей своей энергетической системы или сокращения выбросов CO2 без ядерной энергии, используя другие решения, возможно, в определенные моменты больше завися от внешних связей и соседей», - сказал он.

Хотя Эстония поставила перед собой цель производить к 2030 году возобновляемую энергию, равную объему потребления, это не означает, что нет необходимости в контролируемых мощностях, отметил Татар.

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