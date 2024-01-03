Из-за торосистого льда вблизи крупных островов застряли два грузовых судна

Ночью поступило сообщение с проходящего транзитом через пролив Вяйнамери грузового судна Friendland: оно не может самостоятельно пройти мимо северо-восточного побережья Муху, потому что сильный восточный ветер забил путь ледяными торосами. В 15 часов из Виртсу на помощь отправился паром Tõll, который ориентировочно придет на место к 16.30.

«Сегодня утром нам поступила просьба о помощи грузовому судну Friendland, которое застряло во льду по пути из Латвии в порт Наантали в Финляндии в проливе Вяйнамери вблизи линий Рауги», - сообщил директор в сфере судоходства и член правления TS Laevad Гулдар Кивро.

Сейчас на линии Виртсу-Куйвасту действует зимний график и паром Tõll отправился на помощь после окончания рейсов по графику. По словам Кивро, суда вместе отправятся на юг к ориентиру вблизи Вийрелайда, а оттуда Friendland продолжит путь вокруг Сааремаа и Хийумаа в направлении Финляндии.

«Паромы TS Laevad Piret, Tõll, Tiiu и Leiger обладают ледовым классом A1, они самостоятельно расчищают зимой навигационные пути на линиях Виртсу-Куйвасту и Рохукюла-Хельтермаа и, как и сегодня, по возможности помогают другим с ледокольными работами в проливе Вяйнамери. В прошлые годы серьезных проблем со льдом не было, но ранее все наши суда помогали посещавшим порты AS Saarte Liinid судам», - добавил Кивро.