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Из-за перебоев с электричеством у многих жителей Эстонии поломалась бытовая техника. Кто выплатит компенсацию?

Александер-Марк Каппи
, репортер-редактор
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Väike-Maarja vald

В редакцию Rus.Postimees обратился Иван, который утверждает, что после отключения электричества у него сломался холодильник. Есть ли в таком случае возможность получить компенсацию? 

«В декабре происходил сущий кошмар: как только выпадал снег, электричество вырубало», - рассказал Иван, который живет в сельской местности Харьюмаа. По его словам, в один день электричество могло отключаться каждый час, а в другой день - не включаться целые сутки. 

«Когда это происходило, я старался отключать все приборы, но холодильник не трогал, чтобы продукты не испортились. В итоге все содержимое холодильника пришлось выкинуть, потому что он сломался», - сказал Иван и спросил, есть ли у него надежда получить компенсацию за сломанный холодильник и кто должен ее выплатить. 

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