В редакцию Rus.Postimees обратился Иван, который утверждает, что после отключения электричества у него сломался холодильник. Есть ли в таком случае возможность получить компенсацию?
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Из-за перебоев с электричеством у многих жителей Эстонии поломалась бытовая техника. Кто выплатит компенсацию?
«В декабре происходил сущий кошмар: как только выпадал снег, электричество вырубало», - рассказал Иван, который живет в сельской местности Харьюмаа. По его словам, в один день электричество могло отключаться каждый час, а в другой день - не включаться целые сутки.