Пожар на борту: как экипаж безупречно эвакуировал пассажиров из горящего самолета

Один пассажир получил ушибы, еще 13 обратились к медикам из-за физического дискомфорта, сообщили в авиакомпании.

Самолет Japan Airlines вылетел из аэропорта «Титосе» в Саппоро на острове Хоккайдо в 16:00 по местному времени (07:00 GMT) и приземлился в «Ханэде» незадолго до 18:00. Небольшой самолет береговой охраны должен был доставить помощь пострадавшим от мощного землетрясения, произошедшего накануне. В настоящее время ведется расследование столкновения.

Подготовка экипажа

Бывшая бортпроводница Japan Airlines, попросившая не называть ее имени, рассказала Би-би-си, что пассажирам 516 рейса «невероятно повезло».

«Я почувствовала облегчение, узнав, что все пассажиры в безопасности. Но когда я начала думать о процедуре экстренной эвакуации, меня охватили нервозность и страх, - сказала она. - В зависимости от того, как столкнулись два самолета и как распространился огонь, все могло быть гораздо хуже».

В подобных ситуациях бывает трудно предотвратить распространение паники среди пассажиров, рассказала бывшая стюардесса.

Карта Фото: BBC

«Но то, чего они добились, сложнее, чем кажется. То, что им удалось спасти всех, - результат хорошей координации действий экипажа и того, что пассажиры следовали инструкциям», - сказала она.

По ее словам, до того, как начать летать, новые члены экипажа в течение трех недель проходят тщательную подготовку по проведению эвакуации. Обучение повторяется каждый год.