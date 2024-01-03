Собранные на месте данные показывают, что дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в прошлую субботу в деревне Вяйке-Ракке в Тартумаа погибла 34-летняя женщина и серьезно пострадал 37-летний мужчина, могло произойти в результате исключительно плохого стечения обстоятельств.
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СХЕМА ⟩ Трагическое ДТП, видимо, произошло по невероятно скверному стечению обстоятельств
Поскольку машины и люди в момент аварии были расположены нелогичным на первый взгляд образом, полиция продолжает выяснять подробности происшествия.