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СХЕМА ⟩ Трагическое ДТП, видимо, произошло по невероятно скверному стечению обстоятельств

Вейки Ояперв
, журналист
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Траурные свечи на месте происшествия.
Траурные свечи на месте происшествия. Фото: Sille Annuk

Собранные на месте данные показывают, что дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в прошлую субботу в деревне Вяйке-Ракке в Тартумаа погибла 34-летняя женщина и серьезно пострадал 37-летний мужчина, могло произойти в результате исключительно плохого стечения обстоятельств.

Поскольку машины и люди в момент аварии были расположены нелогичным на первый взгляд образом, полиция продолжает выяснять подробности происшествия.

Трагический инцидент произошел 30 декабря чуть позднее семи утра на автобусной остановке Вяйке-Ракке на шоссе Тарту-Вильянди. Рядом с ней находится магазин Coop, известный в народе как магазин Sangla, и просторная парковка.

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