По данным украинской разведки, «Единая Россия» приобрела частную военную компанию «Эспаньола». Ранее это подразделение входило в состав так называемого батальона «Восток» в качестве добровольческого подразделения российских футбольных хулиганов. С 2023 года подразделение «Эспаньола» объявило статус частной военной компании, начался активный процесс набора персонала, финансируемый партией «Единая Россия».

В состав «Эспаньолы» изначально входят так называемые футбольные ультрафаны, российские радикалы разных мастей, особенно сторонники нацистской идеологии, а также так называемые простые мирные жители из бедных районов России и временно оккупированных территорий Украины, сообщили в разведке. Последние также используются в качестве боевых единиц на фронте.