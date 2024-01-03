Украинская разведка: партия Путина создала собственную частную армию

Партия президента России Владимира Путина «Единая Россия» усиливает набор в свою частную армию, сообщил глава разведывательного управления Минобороны Украины.
По данным украинской разведки, «Единая Россия» приобрела частную военную компанию «Эспаньола». Ранее это подразделение входило в состав так называемого батальона «Восток» в качестве добровольческого подразделения российских футбольных хулиганов. С 2023 года подразделение «Эспаньола» объявило статус частной военной компании, начался активный процесс набора персонала, финансируемый партией «Единая Россия».