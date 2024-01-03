И как тут выжить? ⟩ Инфляция в Турции почти 65%

В месячном сравнении инфляция снизилась в декабре до 2,9% (с 3,3% в ноябре), передает CNBC.

Центральный банк Турции отказался от своей противоречивой политики и повысил ключевую процентную ставку с 8,5% до 42,5% во второй половине 2023 года.

По словам аналитиков, турецкие облигации сегодня пользуются популярностью среди инвесторов из развивающихся стран, которые предвидят пик инфляции и стабилизацию валюты.

Поскольку инфляция снижается в большинстве крупнейших экономик мира, ошеломляющий рост цен продолжает негативно влиять на качество жизни в Турции.

С другой стороны, по сравнению с пиком октября 2022 года, когда инфляция в стране достигала 85,5%, ситуация выглядит, по крайней мере, на первый взгляд, уже несколько лучше.

Инфляция снова начала расти в Турции с июня прошлого года. Как предполагают эксперты, этот цикл должен достичь своего пика к середине 2024 года.

Иными словами, даже нынешние темпы повышения процентных ставок вряд ли позволят турецкому центральному банку достичь целевого показателя инфляции в 36% на конец 2024 года, отмечают они.