СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Новогодний скандал на Ратушной площади и опасность забвения российских преступлений

Меня поразила реакция DJ Havi, который рассказал Delfi, что эта группа никогда не поддерживала российскую агрессию и что он старался сохранять баланс. Один из основателей группы и автор песни Алексей Рыжков, солист Алексей Серов и бывшая солистка Анна Хохлова бывали в оккупированном Крыму в 2016 и 2017 годах для выступления на музыкальных мероприятиях, где они, безусловно, очень весело проводили время. Украинский закон, который до сих пор действует де-юре в Крыму, гласит, что въезд на оккупированную территорию через территорию России является нарушением суверенитета Украины.

Когда в 2017 году российское пропагандистское издание спросило Серова, как он относится к тому, что его внесли в базу противников украинского государства, тот ответил: Я был в Крыму, но не понимаю, какое вообще отношение это имеет к Украине, и принялся иронизировать. Другими словами, по его мнению, Крым – это Россия. Ведь это могло бы быть показательно для DJ Havi и организовавшей рождественскую ярмарку компании 5+ Capital OÜ, за которой стоит некто Игорь Семёнов. Я склонен думать, что ценностный компас у организаторов не в порядке, или они не понимают, что российская агрессия изменила многое и навсегда.

Уважаемая Таллиннская горуправа, вы все-таки смотрите, кого вы нанимаете для организации больших мероприятий и чем они там занимаются

Исполнение такой музыки в таком важном месте действует как бальзам для российской пропаганды. Ее приспешники поспешили написать в социальных сетях, что эта песня объединила весь наш народ и что «русофобия» провалилась. Из-под стола тихонько предлагается мысль о том, что война уже не война и надо жить по-прежнему. Давайте забудем! Именно этого российское руководство сейчас хочет добиться в западном мире, используя как жесткую, так и мягкую силу. Это тактика, которая в случае успеха поможет им подчинить Украину и напасть на нас. То, что произошло на Ратушной площади, само по себе пустяк, но является частью пазла.

Этот случай посылает всему миру совершенно неверный сигнал о том, каковы основные ценности эстонского общества. Эти ценности должны быть ощутимы как в физическом, так и в информационном пространстве. Уважаемая Таллиннская горуправа, вы все-таки смотрите, кого вы нанимаете для организации больших мероприятий и чем они там занимаются.