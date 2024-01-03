Мы де-факто находимся в состоянии войны с Россией.
Режим Владимира Путина – враг Эстонии, Европы и демократии. Путин – это не болезнь, Путин – это симптом: с 1991 года усердная подрывная деятельность Кремля направлена на соседние страны, которые он когда-то оккупировал, депортировал и разрушил. Большая и центральная часть стратегии Кремля состоит в том, чтобы настроить русскоязычное население против местного государства, народа и культуры. Постепенно, по капле, а не с помощью революции. И это работает.
Например, эффективно подрывать доверие к государственным институтам, выборам или демократии. Или что люди не видят необходимости овладеть эстонским (или украинским, или латышским), а только русским языком, делая это в ущерб своему будущему или будущему своих детей. Исходя из этого, мы видим, что русский народ по-прежнему является лишь пушечным мясом для российского государства по ту или эту сторону границы. «Письма из России» Адольфа де Кюстина 1839 года и «Война или мир» Михаила Шишкина до сих пор хорошо почитать на эту тему. Однако официальное культовое произведение Советов «Как закалялась сталь», по его собственным словам, является одной из любимых книг Кылварта.
Даже во время войны в Украине Центристская партия не прекратила свою наглую русскоязычную пропаганду. От социал-демократов и здесь не было толку, их председатель Евгений Осиновский недавно написал в газете Sirp, что в эстонских школах все дети, прикрываясь фиговым листком интеграции, до сих пор вынуждены изучать около половины предметов на русском языке.
Нильс Ушаков был пророссийским мэром Риги, в Таллинне всего два года является лидер умирающей Центристской партии Кылварт. Вместе с партией, возглавляющей оппозицию Датского города, мы боремся против русификации и восточной политики и выступаем за лучшее будущее для эстоноземельцев, каким бы ни был их родной язык. Кстати, родным языком моей матери и ее отца был русский.