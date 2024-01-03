МНЕНИЕ ⟩ Мэр Кылварт, мы живем в Эстонской Республике, а не в Эстонистане

Мэр не может скрыть своих пророссийских настроений

В Таллинне есть люди украинской национальности, беженцы. Который также выучили эстонский язык. По мнению Кылварта, укрывать в Эстонии людей, спасающихся от российского танка, «обидно». Но. Кылварт пару раз побывал в Украине. И это должно действовать как индульгенция на местных выборах, впечатления от путешествий мы слышим в каждой предвыборной дискуссии – на эстонском языке.

Проблема в великорусском шовинизме и популизме Кылварта, а не в его родном языке. За год на деньги налогоплательщиков он покупает на три миллиона русскоязычную пропаганду, объявления, которые появляются в русскоязычной газете, на телевидении и в социальных сетях. Послания понятны всем: пусть это будет Эстонская Республика, но на русском языке.

К счастью, русские здесь мыслят не так, как Кылварт. 75 процентов родителей детей, говорящих на иностранном языке, хотят, чтобы их дети учились на эстонском языке не позднее начальной школы (Интеграционный мониторинг, 2020). Поэтому Кылварт не представитель русскоязычного населения, а всего лишь последователь Эдгара Сависаара.