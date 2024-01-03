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МНЕНИЕ ⟩ Мэр Кылварт, мы живем в Эстонской Республике, а не в Эстонистане

, стратег городского планирования, член Рийгикогу (Партия реформ)
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Mihkel Maripuu
  • Мы де-факто находимся в состоянии войны с Россией
  • На каждой ярмарке, в Пыхья-Таллинне или в Ласнамяэ, весной или осенью будет играть русская попса
  • Новогоднее поздравление Кылварта: да здравствует Русский мир в Таллинне

В Таллинне, столице Эстонской Республики, в полночь в канун Нового года перед зданием ратуши, построенной в готическом стиле в XIII веке, играла музыка прокремлевской группы, злится Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).

Несмотря на войну, состоялась русская гулянка. Это систематический подход к делу. Ответственность за это должен нести Михаил Кылварт (Центристская партия). Почему?

Мы живем в Эстонской Республике, а не в Эстонистане

Кылварт начал новый год с того места, где вместе с Яной Тоом закончил предыдущий. Которая, как известно, защищает в суде враждебных Эстонии русских при поддержке Кылварта.

Это не было одной невинной песни на русском языке, прозвучавшей на народном гулянии. Советское выражение «давайте жить дружно» уже не актуально, и слава Богу, что этот фиговый листок русификации отправился на свалку истории. Это всегда означало: говорите с нами по-русски в вашей стране!

Произошедшее является частью систематического сигнала Кылварта обществу: в Эстонии все можно делать по-русски, от колыбели до могилы. «Ура!» – как драли глотки центристы во время декабрьской сессии в зале горсобрания.

На каждой ярмарке, будь то в Пыхья-Таллинне или в Ласнамяэ, весной или осенью, где-нибудь будет играть русская попса. Я знаю, потому что как политик я принимаю участие и слушаю там людей. Чтобы узнать, каков местный лейтмотив. Подкармливать русскоязычный параллельный мир – лейтмотив центристов. Русскоязычная музыка в публичном пространстве во время войны недопустима, прокремлевские песни уж и подавно. Но это часть каждого мероприятия, организуемого городом. Чтобы хоть немножко послать сигнал: мы здесь, мы с вами.

Мэр не может скрыть своих пророссийских настроений

В Таллинне есть люди украинской национальности, беженцы. Который также выучили эстонский язык. По мнению Кылварта, укрывать в Эстонии людей, спасающихся от российского танка, «обидно». Но. Кылварт пару раз побывал в Украине. И это должно действовать как индульгенция на местных выборах, впечатления от путешествий мы слышим в каждой предвыборной дискуссии – на эстонском языке.

Проблема в великорусском шовинизме и популизме Кылварта, а не в его родном языке. За год на деньги налогоплательщиков он покупает на три миллиона русскоязычную пропаганду, объявления, которые появляются в русскоязычной газете, на телевидении и в социальных сетях. Послания понятны всем: пусть это будет Эстонская Республика, но на русском языке.

К счастью, русские здесь мыслят не так, как Кылварт. 75 процентов родителей детей, говорящих на иностранном языке, хотят, чтобы их дети учились на эстонском языке не позднее начальной школы (Интеграционный мониторинг, 2020). Поэтому Кылварт не представитель русскоязычного населения, а всего лишь последователь Эдгара Сависаара.

Кылварт хочет, чтобы государство повысило зарплату учителям из резервов, то есть, чтобы мы жили на сбережения. В самой столице зарплаты не повышают, хотя в соседних муниципалитетах зарплаты у учителей выше. Ответом Кылварта на любую экономическую проблему является либо кредит, либо, в последнее время, освобождение от уездных налогов. Это популизм типа EKRE. Заодно с EKRE они также все чаще голосуют в городском совете.

Мы де-факто находимся в состоянии войны с Россией.

Режим Владимира Путина – враг Эстонии, Европы и демократии. Путин – это не болезнь, Путин – это симптом: с 1991 года усердная подрывная деятельность Кремля направлена на соседние страны, которые он когда-то оккупировал, депортировал и разрушил. Большая и центральная часть стратегии Кремля состоит в том, чтобы настроить русскоязычное население против местного государства, народа и культуры. Постепенно, по капле, а не с помощью революции. И это работает.

Например, эффективно подрывать доверие к государственным институтам, выборам или демократии. Или что люди не видят необходимости овладеть эстонским (или украинским, или латышским), а только русским языком, делая это в ущерб своему будущему или будущему своих детей. Исходя из этого, мы видим, что русский народ по-прежнему является лишь пушечным мясом для российского государства по ту или эту сторону границы. «Письма из России» Адольфа де Кюстина 1839 года и «Война или мир» Михаила Шишкина до сих пор хорошо почитать на эту тему. Однако официальное культовое произведение Советов «Как закалялась сталь», по его собственным словам, является одной из любимых книг Кылварта.

Даже во время войны в Украине Центристская партия не прекратила свою наглую русскоязычную пропаганду. От социал-демократов и здесь не было толку, их председатель Евгений Осиновский недавно написал в газете Sirp, что в эстонских школах все дети, прикрываясь фиговым листком интеграции, до сих пор вынуждены изучать около половины предметов на русском языке.

Нильс Ушаков был пророссийским мэром Риги, в Таллинне всего два года является лидер умирающей Центристской партии Кылварт. Вместе с партией, возглавляющей оппозицию Датского города, мы боремся против русификации и восточной политики и выступаем за лучшее будущее для эстоноземельцев, каким бы ни был их родной язык. Кстати, родным языком моей матери и ее отца был русский.

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