Президент направил в Государственный суд закон, связанный с вотумом доверия правительству

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента. Глава государства наложил вето на закон на том основании, что его принятие было связано с вотумом доверия правительству.

«Государственный суд указал, что если допустить неограниченную обструкцию, то даже небольшая группа членов Рийгикогу могла бы сделать его недееспособным, - заявил в своем решении президент Карис. - С другой стороны, если исходить из того, что продолжение обструкции дает правительству право и дальше увязывать вопрос принятия законопроектов с вопросом о доверии, то возникает ситуация, когда даже небольшая группа членов Рийгикогу может исключительную по сути процедуру в целом сделать допустимой в соответствии с духом Конституции».

«Например, члены оппозиционной партии могут выбрать в качестве тактики неограниченную обструкцию. Сомнительно, что в данном случае уместно будет говорить о тупике отношений парламента и правительства. Нельзя также сказать, что увязка проектов с вопросом доверия привела бы к выходу из тупика в данном случае. Скорее, следствием будет то, что остальные члены парламента больше не смогут выполнять свои конституционные обязанности», - подчеркнул президент Карис.

«Действия некоторых членов Рийгикогу не могут дать правительству право и дальше ограничивать возможности всех остальных членов Рийгикогу осуществлять свой мандат», - сделал важный вывод президент.

На начавшейся 22.11.2023 сессии парламент принял «Закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон об организации налогообложения», глава государства решил не обнародовать его 8.12.2023 и предложил Рийгикогу принять решение еще раз в с целью приведения закона в соответствие с Конституцией. 18.12.2023 Рийгикогу вновь обсудил закон и принял его без изменений.