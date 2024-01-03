«Новости в 7» за 3 января: как выжить в морозы, 104-я годовщина перемирия в Освободительной войне, как жители Ида-Вирумаа смогут поменять профессии и позитивное открытие британских ученых

Сегодня в выпуске:

- Сильные морозы могут продержаться до конца января. Как обезопасить себя от воздействия холода на улице и чем лучше отапливаться свое жилье, чтобы избежать риска пожаров, разбиралась наш корреспондент

- Это важно: пожары и аварии унесли в 2023-м году жизни почти 100 человек; уровень безработицы достиг 8 процентов и продолжает расти; крупный теракт в Иране - десятки погибших и раненых

- Сегодня - сто четвёртая годовщина перемирия в Освободительной войне. В этот день наша страна поминает всех павших в боях и в тылу. Наша съемочная группы посетила церемонию возложения венков минуты молчания и выяснила, что для местных жителей означают эти события вековой давности.

- Сотням и тысячам жителей Северо-Востока Эстонии предстоит в ближайшие года освоить новые профессии из-за так называемого «справедливого перехода» на более экологические виды промышленности. Наш корреспондент в регионе выяснял, как это будет происходить и какие средства будут направлены на переобучение

- Это интересно: многие жители Эстонии планируют экономить на покупках за границей из-за роста налога с оборота; новая «золотая лихорадка» в Великобритании - все ищут сокровища; почему знаменитый Микки Маус превратился в героя фильма ужасов

- Всего несколько десятков минут физической активности ежедневно могут помочь укрепить здоровье и избавить от проблем с сердцем. С результатами новых исследований Британских ученых о пользе ходьбы и упражнения знакомилась наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 3 января.