Рийгикогу на внеочередном заседании даст оценку жалобе фракции EKRE

Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что жалоба находится на рассмотрении коллегии Госсуда по конституционному контролю и требует отмены решений пленарного заседания Рийгикогу или, в качестве альтернативы, решений руководства или финансовой комиссии Рийгикогу.

В декабре 2023 года Рийгикогу принял три решения, направленные на оказание экономической помощи Украине в том или ином виде. EKRE обжаловала все эти законопроекты в Госсуде, утверждая, что они неконституционны.

Эстония обязалась выплачивать процентные платежи по кредиту, предоставленному Европейским союзом Украине, в бюджет ЕС в период 2024-2027 годов в размере не более 5 890 628 евро.

В период с 2023 по 2026 год участие Эстонской Республики в Банке развития Совета Европы будет увеличено на 9,87 млн евро. После увеличения капитала доля Эстонии в банке составит 22 595 000 евро.

Согласно пояснительной записке, увеличение капитала позволит банку лучше реагировать на возросшие потребности клиентов в финансировании: в государствах-членах ЕС несколько раз подряд происходили кризисы, которые увеличили потребность в кредитах.

Банк также намерен начать деятельность по поддержке Украины.

Европейскому инвестиционному банку будет предоставлена государственная гарантия в размере 10 миллионов евро для поддержки восстановления Украины.

Единственные голоса против по соответствующим законопроектам был поданы фракцией EKRE.