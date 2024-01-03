ВМС Украины: разминирование Черного и Азовского морей займет пять лет

«Мы планируем масштабную спецоперацию по разминированию Черного и Азовского морей. Центр создан, операция планируется», - сообщил официальный представитель ВМФ Дмитрий Плетенчук.

«Разминирование основных морских коммуникаций и торговых путей занимает от трех до пяти месяцев, а общая операция по разминированию занимает от трех до пяти лет», - добавил он.

«После этого в Черном море еще есть над чем работать, учитывая, что мы встречаем даже оружие времен Первой и Второй мировых войн, - сказал собеседник агентства. - К сожалению, приходится констатировать, что, учитывая количество мин в этих водах, работа будет продолжаться и после операции».

По словам Плетенчука, Россия в целом сократила горнодобывающую деятельность в Черном море, в основном из-за концентрации украинских вооруженных сил.

Представитель добавил, что ВМС Украины обычно действуют как путем наблюдения, так и время от времени проводя операции по разминированию, сообщает «Украинская правда».

Вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свироденко заявила сегодня, что в прошлом году саперы проинспектировали более 274 000 гектаров сельскохозяйственных земель, из которых 208 000 гектаров были переданы в пользование фермерам.

Около трети общей земельной территории Украины потенциально заминировано, и, по словам Свириденко, большая часть ее является сельскохозяйственными угодьями.