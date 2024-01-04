«Повышение минимальной платы - это финансовый удар по городу»: о принятии бюджета Кохтла-Ярве

В этом году бюджет Кохтла-Ярве планируется принять раньше, чем в предыдущем. Сильных разногласий у коалиции и оппозиции в вопросах бюджета нет, а главной нагрузкой станут расходы в сфере образования и коммунальных услуг.
Если в прошлом году бюджет города Кохтла-Ярве был принят только в конце марта, в этом году принятие ожидается еще до наступления февраля. Прошлогодняя заминка была связана с кризисом власти, но в этом году все идет по плану.
«Мы всегда принимаем бюджет в начале нового года, потому что ждем контрольные расчеты от государства, а их получить можно после того, как будет принят бюджет государственный. Плюс у нас бюджет проходит два чтения, и все это занимает время», - пояснил депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец.
На данный момент бюджет прошел только одно чтение, которое состоялось 28 декабря. До седьмого января будут приниматься различные предложения по поводу бюджета. Сейчас в городском собрании ведутся разговоры о том, чтобы менять систему и принимать бюджет до конца года, а весной корригировать в зависимости от государственных цифр.
«В этом году мы планируем принять бюджет уже в конце января», - добавил Одинец, пояснив, что главными расходами станут содержание городских учреждений, особенно в сфере образования; коммунальные услуги и общественный транспорт. Особых инвестиций Кохтла-Ярве не планирует, так же, как и брать кредиты, целью является отрегулировать налоговые и кредитные нагрузки. Особые урезания в бюджете не предвидятся.
Депутат Антон Диев сообщил Rus.Postimees, что необходимо учитывать и расходы, которые возникнут в связи с чемпионатом мира по женскому хоккею, и к этому тоже надо быть готовым, а также не пройдет бесследно и чересчур холодная погода. Могут быть и некоторые урезания.
«Урезания могут быть из-за закрытия двух детских садов, но о чем-то другом пока рано говорить, - добавил Одинец. - Мы поддерживаем то, что у нас есть».
Основным источником дохода для города, по словам Антона Диева, являются подоходные налоги - около 30 миллионов. «Все может поменяться. Бюджет необходимо сбалансировать, нельзя забывать и о повышении минимальной зарплаты», - добавил депутат, подчеркнув, что увеличение минимальной зарплаты - это финансовый удар для города.
«Есть проблема в том, что у нас до сих пор нет руководителя финансовой службы горуправления. Кандидаты есть, но на должности пока никого нет. Это может быть связано с тем, что политическая ситуация в городе нестабильна, и многие два раза подумают, прежде чем идти к нам работать», - отметил Диев.
Депутат считает, что процесс принятия бюджета мог бы быть лучше оптимизирован, если бы в будущем правящая коалиция задумалась о том, чтобы нанять независимый аудит.
Говорить же о разногласиях коалиции и оппозиции в вопросах принятия бюджета, кажется, не приходится - пять комиссий из шести в горсобрании представляют члены оппозиции, в том числе и бюджетную комиссию.
Напомним, что в прошлом году городское собрание Кохтла-Ярве приняло бюджет, который предусматривал сокращение финансирования большинства городских учреждений и увольнение работников городских учреждений.