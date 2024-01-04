«Повышение минимальной платы - это финансовый удар по городу»: о принятии бюджета Кохтла-Ярве

Если в прошлом году бюджет города Кохтла-Ярве был принят только в конце марта, в этом году принятие ожидается еще до наступления февраля. Прошлогодняя заминка была связана с кризисом власти, но в этом году все идет по плану.

«Мы всегда принимаем бюджет в начале нового года, потому что ждем контрольные расчеты от государства, а их получить можно после того, как будет принят бюджет государственный. Плюс у нас бюджет проходит два чтения, и все это занимает время», - пояснил депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец.

На данный момент бюджет прошел только одно чтение, которое состоялось 28 декабря. До седьмого января будут приниматься различные предложения по поводу бюджета. Сейчас в городском собрании ведутся разговоры о том, чтобы менять систему и принимать бюджет до конца года, а весной корригировать в зависимости от государственных цифр.

«В этом году мы планируем принять бюджет уже в конце января», - добавил Одинец, пояснив, что главными расходами станут содержание городских учреждений, особенно в сфере образования; коммунальные услуги и общественный транспорт. Особых инвестиций Кохтла-Ярве не планирует, так же, как и брать кредиты, целью является отрегулировать налоговые и кредитные нагрузки. Особые урезания в бюджете не предвидятся.