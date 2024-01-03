13-летний школьник первым в мире прошел «Тетрис» до конца

13-летний Уиллис Гибсон из штата Оклахома опубликовал на своем канале в YouTube момент, когда он переходит на 157 уровень игры, она выдает ошибку и зависает.

«Я сейчас отключусь, не чувствую своих пальцев», - восклицает мальчик и падает на кресло.

У Уиллиса ушло всего 38 минут на то, чтобы дойти до 157-го уровня, очевидно, последнего, когда блоки больше не падают и экран зависает.

При этом всего несколько лет назад поклонники «Тетриса» считали, что в него можно играть только до 29 уровня.

Суть игры в том, что игрок выстраивает падающие «строительные блоки» в горизонтальные линии. Как только получается ровный ряд без пробелов, он исчезает, за что начисляются очки.

«Тетрис» получил мировую славу спустя пять лет после его изобретения в СССР.

В 1989 году игра вышла на платформах Nintendo, включая портативный «геймбой». Сейчас она доступна на приставках, компьютерах, планшетах и мобильных телефонах.

В 2010 году профессиональному геймеру из США Тору Акерлунду удалось достичь 30-го уровня в «Тетрисе», используя технику, известную как гипертаппинг и позволяющую нажимать клавиши контроллера со значительно более высокой скоростью.

До того, как поставить свой рекорд, Уиллис Гибсон занял третье место на Чемпионате мира по классическому тетрису в 2023 году. Фото: AGAMESCOUT/YOUTUBE

После этого другие геймеры начали использовать гипертаппинг и прочие новые методы, чтобы посмотреть, как далеко они смогут пройти.

Эта техника после 2018 года позволяла неизменно побеждать на чемпионатах мира по классическому «Тетрису».

Но до недавнего времени только искусственный интеллект мог дойти до 157-го уровня, на котором игра останавливалась.

Нынешний рекордсмен Уиллис Гибсон, которого на YouTube зовут Blue Scuti, играет в «Тетрис» с 11 лет и участвовал в нескольких турнирах.

«Когда я начал играть в эту игру, я даже не ожидал, что когда-нибудь сломаю или выиграю ее», - написал он на своем канале на YouTube.

По словам Уиллиса, он не только победил в игре, но и побил общий результат и три других мировых рекорда по «Тетрису».

Успех Гибсона вдохновил других геймеров на то, чтобы попытаться побить его рекорд. Многие из них документируют свои попытки в социальных сетях и на сайтах потокового видео.